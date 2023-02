Ferrero ha acquisito il frozen bakery di Fresystem

di Manuela Chimera 3 Febbraio 2023

Vi ricordate quando lo scorso dicembre si parlava del fatto che Ferrero fosse in trattativa per acquisire Fresystem? Ebbene, le trattative si sono ora concretizzate: Ferrero ha acquisito effettivamente il frozen bakery di Fresystem.

Fresystem va alla Ferrero

È stato il Gruppo Ferrero ad annunciare l’acquisizione di Fresystem, azienda italiana nota nel settore del frozen bakery con particolare riferimento alla “colazione italiana”. La Fresystem è un’azienda che è stata fondata nel 1983, salvo poi essere acquistata nel 1991 dalla famiglia Simioli.

Nel 2021 la Fresystem ha chiuso con un fatturato di 60 milioni di euro. La sede dello stabilimento è a Caivano, provincia di Napoli, mentre va ricordato che produce e distribuisce anche referenze con marchio Cupiello. Inoltra lavora anche come produttore per conto terzi.

Fresystem si vanta da sempre di usare ingredienti di qualità, fra cui il lievito madre fresco che viene rigenerato ogni giorno in un locale apposito dello stabilimento.

Questa acquisizione fa parte della strategia di crescita di Ferrero volta a espandersi anche nel settore del fuori pasto dolce. Grazie a tale acquisizione, adesso lo stabilimento di Caivano di Fresystem diventa il secondo polo produttivo di Ferrero in Campania. Infatti nella regione la Ferrero è già presente con lo storico stabilimento di Sant’Angelo dei Lombardi, sito in provincia di Avellino.

Purtroppo i termini economici della transazione non sono ancora stati resi noti e non è dato ancora sapere come verrà riorganizzata l’azienda di frozen bakery. Tuttavia quello che è certo è che se tutto andrà come previsto, la transazione dovrebbe concludersi definitivamente nei prossimi mesi.

In effetti nel corso degli ultimi mesi la Ferrero si è data parecchio da fare con le annessioni strategiche. Sempre a dicembre scorso era saltata fuori la notizia che la Ferrero aveva appena acquisito i gelati americani del gruppo Wells, mentre nel giugno 2021, in piena pandemia, aveva acquisito i biscotti inglesi Burton’s. Sempre durante la pandemia, a fine 2020, aveva acquisito anche la Eat Natural, produttore di snack salutisti, mentre un paio di mesi prima aveva acquisito i biscotti inglesi Fox’s.

Ancora prima, nel 2019, prima che scoppiasse tutto il caos del Covid-19, Ferrero aveva acquisito pure i biscotti danesi Kelsen, mentre nello stesso anno, ma a maggio, aveva acquisito anche i gelati confezionati di Ice Cream Factory Comaker.

Inoltre a novembre 2022 aveva anche investito 214 milioni di dollari in un nuovo impianto di Kinde Bueno in Illinois, negli Stati Uniti. Senza dimenticare, poi, che a luglio 202 aveva aperto anche un nuovo Innovation Center a Chicago con annessi uffici.