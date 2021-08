di Manuela 24 Agosto 2021

Arriva una nuova limited edition dei Baci Perugina: si chiameranno Baci Dolce Vita e sono stati creati in collaborazione con Dolce&Gabbana.

Per l’occasione, questa limited edition vanterà 35 frasi firmate da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un connubio perfetto nato con lo scopo di celebrare ancora una volta l’eccellenza italiana nel mondo.

Per quanto riguarda il gusto, anche questo vuole ricordare l’Italia per quanto riguarda profumi e colori. Il cuore del cioccolatino sarà di morbido cioccolato al gianduia, la granella sarà al gusto di limone, non mancherà la classica nocciola intera e a copertura sarà di cioccolato bianco con note di vaniglia.

In particolare la pralina vuole ricordare la tradizione artigianale siciliana, con riferimento al limone che riporta alla memoria le atmosfere mediterranee, elemento che ritroviamo spesso nelle idee creative di Dolce&Gabbana.

La confezione, invece, ha i colori del blu, rosso, bianco e giallo, assai variopinta diciamo.

Questa limited edition è dedicata a tutti gli Italian Lovers, cioè a coloro che amano sia l’Italia che lo stile di vita italiano.

Sempre a proposito di limited edition, ricordiamo che, a inizio anno, l’edizione di San Valentino dei Baci Perugina 2021 vantava le frasi per la Festa degli Innamorati firmate da Elodie e I Pinguini Tattici Nucleari, mentre ad agosto 2020 era stata la volta della limited edition al caramello salato.