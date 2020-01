Bake Off Italia – All Stars Battle: su Real Time da stasera il nuovo show condotto da Flavio Montrucchio

Da stasera sul canale Real Time va in onda Bake Off Italia – All Stars Battle, il nuovo cooking show condotto da Flavio Montrucchio. Da una costola di Bake Off Italia nasce questa sorta di spin off dove i migliori pasticceri amatoriali che abbiamo visto nelle passate edizioni si sfideranno per stabilire chi sia il Migliore tra i Migliori.

La location è quella del parco di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB) e al timone questa volta vedremo l’inedito Flavio Montrucchio, il volto nuovo di Real Time visto che dal 7 gennaio lo vedremo anche alle prese con il programma Primo Appuntamento. Ma torniamo ai nostri dolci.

12 ex concorrenti avranno una seconda possibilità per mostrare le loro capacità culinarie. Saranno suddivisi in tre squadre capitanate da il trio formato da Ernst Knam, Clelia d’Onofrio e Damiano Carrara (pare che per la prima volta in assoluto anche loro scenderanno in lizza). Le squadre dovranno affrontare 3 nuove prove in ogni puntata:

Prova Rush: dovranno preparare un dolce in un risicato lasso di tempo Prova Wow: dovranno creare un dolce che sappia stupire Prova Extreme: sarà l’ultima chance per qualcuno di salvarsi

Infine nell’ultima puntata i concorrenti rimasti in gara dovranno affrontarsi uno contro l’altro per decidere chi si aggiudicherà il premio di Bake Off Italia – All Stars Battle. Non mancheranno poi numerosi ospiti, fra cui: