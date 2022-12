Bake Off Italia: arriva lo spin-off dedicato alle famiglie di pasticceri professionisti

Bake Off Italia 2022 è appena finito, ma non temete: arriva lo spin-off tutto dedicato alle famiglie di pasticceri professionisti.

di Manuela Chimera 9 Dicembre 2022

Non c’è un attimo di tregua: fra un po’ inizia la nuova stagione di MasterChef Italia, si è da poco conclusa l’ultima stagione di Bake Off Italia ed ecco che su Real Time sta per cominciare uno spin-off di quest’ultimo programma: tutti pronti per Bake Off Italia – The Professionals – Affari di famiglia, lo show dedicato alle famiglie di pasticceri professionisti?

Bake Off Italia – The Professionals – Affari di famiglia

L’appuntamento è per ogni venerdì sera, a partire proprio dal 9 dicembre, su Real Time, il canale 31 di Sky. Bake Off Italia – The Professionals – Affari di famiglia (ma chi ha ideato un titolo così lungo? Gli stessi che hanno trasformato il manga Magic Knight Rayearth in Una porta socchiusa ai confini del sole? O quelli che hanno fatto diventare il titolo del manga Slayers quella roba chilometrica che è Un incantesimo dischiuso tra i petali del tempo per Rina?) è un vero e proprio spin-off dell’originale Bake Off Italia.

Come nel Bake Off base, anche in questo caso a condurre la gara sarà Benedetta Parodi, affiancata dagli implacabili giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Questa volta, però, a sfidarsi non saranno aspiranti pasticceri, bensì cinque famiglie di pasticceri professionisti veri e propri. Ogni famiglia avrà tre componenti e la gara si svolgerà sempre nella cornice di Villa Borromeo d’Adda, ad Arcore (MB). Le famiglie di pasticceri in gara conducono tutte pasticcerie a gestione famigliare (e quindi no, in gara non ci saranno probabilmente nomi noti e blasonati come quelli della famiglia Massari, tanto per fare un nome noto a tutti).

Per questo nuovo format, sono previste solamente tre puntate. In ciascuna di esse si terranno tre sfide:

Prova vetrina: le famiglie devono preparare una rivisitazione di un must della pasticceria e realizzarne diversi esemplari, tutti uguali

Prova tecnica: qui le famiglie di pasticceri dovranno dare fondo a tutte le loro tecniche e abilità, preparando dolci impossibili

Prova sorpresa: infine le famiglie dovranno dare sfogo a tutta la loro creatività

Alla fine di ogni puntata, una delle famiglie in gara sarà eliminata fino ad arrivare alla puntata finale. Qui si sfideranno le tre famiglie rimaste ancora in gara, durante una puntata tutta a tema natalizio (ovviamente sarà richiesto loro di preparare dei dolci adatti al Natale). Chi vincerà otterrà il trofeo come Miglior famiglia di pasticceri professionali d’Italia, ma non solo: i vincitori avranno diritto a una fornitura di Cioccolato Caffarel da usare nella pasticceria e la possibilità di partecipare alla Masterclass della scuola di alta formazione gastronomica Incibum.