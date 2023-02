Baladin lancia la sua prima birra analcolica: è al profumo di Cannabis

di Manuela Chimera 20 Febbraio 2023

Baladin ha realizzato la sua prima birra artigianale analcolica. Si chiama Botanic, ha la lattina verde, ma soprattutto è al profumo di Cannabis. Questa birra analcolica sarà messa in vendita solamente sul mercato italiano e nel solo formato della lattina da 33 cl.

Baladin e la birra Botanic al profumo di Cannabis

Diciamo che questa è l’interpretazione di Baladin di una birra analcolica. Come da tradizione, Baladin (che, ricordiamo, da poco ha inaugurato un birrificio su una nave da crociera) ha utilizzato diverse piante aromatiche e spezie per realizzare questa birra, analcolica e anche a basso contenuto calorico, meno di 70 Kcal per lattina da 33 cl.

La birra è stata prodotta utilizzando malto d’orzo 100% italiano, fermentata con ceppi di lievito Saccharomyces cerevisiae e unita a coriandolo, genziana, passiflora e oli essenziali di Cannabis sativa.

In particolare, per quanto riguarda l’estrazione dell’aroma di Cannabis sativa, Baladin ha usato la tecnologia dell’italiana Milestone: in pratica si usano microonde per idrodistillare gli oli essenziali, evitando così di usare alcol, additivi o solventi chimici.

La birra Botanic è tutta Made in Italy. L’acqua usata è quella delle Alpi Marittime; il malto d’orzo è quello della Basilicata e della Puglia; il luppolo è quello di Piozzo e Busca, in provincia di Cuneo; la Cannabis sativa e il coriandolo derivano dalle regioni centro-meridionali; la genziana e la passiflora arrivano dal Piemonte; il lievito è quello coltivato nel birrificio di Piozzo.

Dal punto di vista del gusto e dell’aspetto, la birra Botanic si presenta con un colore giallo paglierino opalescente, con schiuma bianca, leggera ed evanescente. Al naso dovrebbero arrivarvi sentori intensi di cereale con note eleganti di crosta di pane e profumo di Cannabis sativa.

All’assaggio, il corpo pulito si presenta fresco e con note balsamiche che tendono a persistere a lungo. L’aroma del malto d’orzo si bilancia con il mix delle erbe presenti nella ricetta. Sul finale è presente una nota piacevole amara, grazie alla radice di genziana e una persistente nota balsamica fresca.

Se siete interessati ai dati tecnici di questa birra, eccoli:

Plato: 6

Ibu: 20 – 22

Ebc: 8 – 10

Alcol: analcolica

Temperatura di servizio: 6 – 8 °C

Ricordiamo anche che la birra Botanic fa parte del progetto Nutribev, quello che vede Baladin collaborare con l’Università degli studi di Torino e il sostegno della Regione Piemonte per creare alimenti e bevande funzionali, create tramite il riutilizzo degli scarti della produzione.

In quest’ottica, Botanic si presenta come una birra priva di alcol, con un basso contenuto di calorie e senza zuccheri, anche se contiene maltodestrine.