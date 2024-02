Balenciaga lancia (di nuovo) una borsa a forma di pacchetto di patatine

Balenciaga lancia una nuova chips bag, disponibile in tre colori (gusti?): la salt and vinegar di colore blu, la cheese and onion in giallo e la versione spicy chili in rosso.

Una provocazione si può ancora definire tale se non fa altro che ripetersi, pressoché uguale alla sua ultima declinazione? Balenciaga torna sul luogo del delitto e lancia una nuova borsa a forma di pacchetto di patatine: la “prima puntata”, i nostri lettori più appassionati di moda potrebbero ricordarlo, risale all’ottobre del 2022, quando il brand d’Oltralpe propose una borsa che era una sorta di riproduzione uno a uno di un pacchetto di Lay’s. Patatine non comprese, beninteso.

Un lancio che naturalmente fu accolto da un coro di commenti sferzanti e ironici, conditi da quell’aria conservatrice – dove andremo a finire, signora mia? Ma loro fanno bene: la colpa è di chi le compra! – che evidentemente tanto diverte Demna Gvasalia, direttore creativo di Balenciaga. Questa nuova versione, che come vedremo più avanti è disponibile in tre modelli (gusti?) differenti, riprende quella stessa carica provocatrice e la ripropone: avrà lo stesso successo?

“Stupire e provocare” o “squadra che vince non si cambia”?

“Successo”, sì – termine ovviamente impegnativo ma che, se consideriamo che il pacchetto di patatine Lay’s arrivò a sfilare durante la Fashion Week parigina, ci pare più che appropriato. Le nuove borse a forma di pacchetto di patatine, come accennato in apertura di articolo, ben interpretano i due elementi creativi più dirompenti di Balenciaga – stupire e provocare, per intenderci -; ma allo stesso tempo potrebbero essere viste sotto la più spiacevole luce del “già visto”, che d’altronde il plot twist colpisce soprattutto la prima volta.

Balenciaga ha fondamentalmente ripreso il più tradizionale aspetto del classico pacchetto di patatine tranquillamente individuabile sugli scaffali di ogni supermercato: colori sgargianti, primo piano occupato da immagini e scritte che ne definiscono il gusto, tabella degli ingredienti puntualmente riportata sul retro. Il marchio francese, naturalmente, campeggia in bella vista sul fronte e sul retro del pacchetto, come a sostituire la marca originale delle patatine.

Sono tre, come anticipato nelle righe precedenti, le varianti proposte: la salt and vinegar di colore blu, la cheese and onion in giallo e la versione spicy chili in rosso. Le borse sono realizzate in vera pelle lucida di vitello, con finiture in argento anticato e la stessa apertura a zip che avevamo già incontrato nella collaborazione con Lay’s. Le nuove chips bag di Balenciaga faranno discutere, non c’è ombra di dubbio: sia per la loro forma e ispirazione che, forse più banalmente, per il prezzo – 1490 euro. La versione rossa, per la cronaca, è già andata in sold out.