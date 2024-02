Burger King firma il suo primo paio di sneakers: diventeranno un cult o no?

Burger King lancia il suo primo paio di sneakers in edizione limitata, con tanto di promo ad hoc: andranno forte come le scarpe della Lidl?

Concedeteci un po’ di paura. Quella sana e ironica, beninteso, che un po’ tutti abbiamo provato quando, qualche anno fa, le coloratissime scarpe della Lidl fecero il loro debutto assoluto cavalcando la tipica ondata di viralità delle edizioni limitate e andando in sold-out in appena una manciata di settimane. La sneakers a marchio Burger King avranno un destino simile? Chissà: a onore del vero gli ingredienti ci sono tutti – un brand dalla risonanza colossale e multinazionale, l’appartenenza al mondo del food & retail, le magiche paroline “edizione limitata” che promettono, oltre a definire un oggetto da collezione, ampi margini di guadagno in una futura rivendita.

Siamo troppo cinici? Ma no dai, non dite così – si tratta semplicemente del gioco che in maniera inevitabile rischia di innescarsi quando appaiono le paroline di cui sopra. Ma bando alle ciance: Burger King, come accennato nelle righe precedenti, è pronto a lanciare il suo primo paio di sneakers in edizione limitata: diamoci un’occhiata.

A quando la risposta di McDonald’s?

Presto, possiamo immaginare – o perfino “molto presto”, se le sneakers del suo più iconico competitore dovessero rivelarsi il successo professato in apertura di articolo. Le sneakers a marchio Burger King verranno svelate nella giornata di oggi, venerdì 23 febbraio, alle ore 18 e 30 tramite una maxi installazione in Darsena, a Milano: una struttura gonfiabile tridimensionale che riprende una replica esatta delle scarpe.

Lancio tutt’altro che timido, in altre parole – anche perché di fatto sarà accompagnato da un DJ set a partire dalle ore 18 con tanto di influencer schierati a fare cassa da risonanza virtuale e una nuova promo da riscattare nei punti vendita Burger King. Dal 23 al 25 di febbraio, infatti, sarà possibile acquistare un Whopper (tra parentesi: sapevate che BK ha messo in palio un milione di dollari per chi inventa una nuova ricetta?) menu medio in promozione; e fino al 13 di marzo, con una spesa minima di dieci euro tramite il programma fedeltà, sarà possibile partecipare al concorso per aggiudicarsi via anteprima una delle 50 scarpe in palio.

Ok, abbiamo fatto un gran parlare di presentazione, risonanza, edizione limitata e compagnia bella; ma come sono fatte ‘ste sneakers? Semplice: l’idea è stata evidentemente quella di riprendere i colori e gli elementi più caratteristici di Burger King e del suo prodotto più iconico, il Whopper; con tanto di corona piazzata sui lacci, e striature laterali con riferimento ai colori delle salse e il claim “Have it Your Way” sulla suola e all’interno della calzatura. Archi dorati, qui si attende la vostra mossa.