Bar del Tribunale di Roma non fa gli scontrini: nuova inchiesta di Striscia la Notizia

di Manuela Chimera 3 Maggio 2023

Come era prevedibile, Striscia la Notizia sta mandando avanti il suo filone di inchieste relative ai bar di Roma che non rilasciano scontrini fiscali. E non di bar qualsiasi si tratta, bensì di bar che sorgono all’interno di enti istituzionali. Dopo il caso del bar dell’Agenzia delle Entrate che non rilasciava scontrini dal 2018 (il bar a seguito dello scalpore suscitato dall’inchiesta è stato chiuso), adesso tocca anche al bar del Tribunale di Roma: pure lui pare avere un problema di scontrini.

Jimmy Ghione e gli scontrini assenti del bar del Tribunale di Roma

Anche in questo caso, ad occuparsi dell’inchiesta di Striscia la Notizia è stato l’inviato Jimmy Ghione. Dopo i servizi presso il bar dell’Agenzia delle Entrate di Roma 6-Eur Torrino, ecco che una vicenda simile è accaduta al Tribunale di Roma, un altro luogo nel qualela “legalità” dovrebbe essere scontata. Ma a quanto pare non è così.

Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, ecco che Jimmy Ghione si è recato con la troupe di Striscia la Notizia presso il bar del Tribunale Civile di Roma. Qui le videocamere del programma televisivo di Canale 5 hanno mostrato una situazione analoga a quella del bar dell’Agenzia delle Entrate: molti clienti che entrano ed escono, pagamenti effettuati, resti consegnati, ma scontrini spesso assenti.

LEGGI ANCHE Striscia la Notizia contro i falsi vini italiani prodotti in Canada

Fra i clienti che hanno consumato qualcosa al bar e a cui non era stato consegnato lo scontrino (e che, c’è da dire, neanche lo hanno richiesto), figurava anche un Carabiniere in divisa. Così Jimmy Ghione, dopo aver filmato un po’, si è avvicinato al cassiere chiedendogli se, dopo tutto quello che era successo nelle settimane precedenti, proprio nel bar del Tribunale ci si dimenticava di fare gli scontrini?

Per tutta risposta, il cassiere si è limitato a ridere. Nel frattempo, poi, sul posto sono arrivate le Forze dell’ordine che hanno scortato Jimmy Ghione fuori dal Tribunale. I Carabinieri hanno poi spiegato che avevano dovuto far uscire la troupe in quanto non si potevano fare riprese all’interno del locale.

Adesso non rimane che vedere se anche il bar del Tribunale di Roma subirà lo stesso destino di quello dell’Agenzia delle Entrate: messi di fronte al fatto, infatti, i titolari a poche giorni di distanza dalla messa in onda del servizio, hanno chiuso il locale.

Se tutto andrà come nella puntata precedente, è lecito aspettarsi che, fra qualche giorno, Jimmy Ghione torni sul posto per capire se la situazione sia cambiata o meno. Non ci resta che attendere e vedere gli sviluppi di questa vicenda.