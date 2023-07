Barbie piglia tutto: arriva da Gragnano la pasta in rosa

di Chiara Cajelli 21 Luglio 2023

Galeotto il pastificio Di Martino, che produce pasta di Gragnano Igp dal 1912: ha ancora una volta abbracciato le tendenze stilistiche, e non si è lasciato sfuggire l’occasione di lanciare la pasta di Barbie. Non è rosa come forse ci si aspetterebbe, soprattutto dopo una Chiara Ferragni che è riuscita a fare rosa persino lo spolvero del pandoro ora sotto processo, ma è rosa la confezione così come la casacca della Barbie Chef compresa in alcune box griffate.

I formati classici, compreso l'”alfabeto” per i più piccoli, vestiti per la prima di Barbie The Movie. La proposta di Di Martino comprende singoli pacchetti ma anche box di degustazione mista, con la già citata bambola inclusa e persino il ricettario di Barbie.

Dal fast food all’Igp

In queste settimane tutto il mondo è un bel po’ più risa di quanto già non fosse – e arrivano notizie allucinanti sul boom di vendite che riguarda la vernice rosa! Il cibo, ovviamente, è tirato in mezzo. Per l’uscita di Barbie il film, al cinema, Burger King ha lanciato l’hamburger rosa ma ancor prima fu Flower Burger a dedicare un panino all’iconica bambola (vegano, per dipiù).

Ora i giochi si fanno seri, e ci mette la faccia anche un nome storico baluardo dell’Igp nel mondo. E a noi, l’idea di una “Barbie di Gragnano“, piace un sacco!