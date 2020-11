Barra con cereali, focaccia e panino hamburger – Bassini 1963: richiamo per rischio chimico

Non si fermano i richiami sul sito Salute.gov: questa volta sono stati ritirati dal commercio diversi prodotti a marchio Bassini 1963, fra cui Barra con cereali, focaccia e panino hamburger. Questa volta il motivo è un rischio chimico. La data effettiva delle allerte è del 26 ottobre 2020, tuttavia sul sito gli avvisi sono stati postati quattro giorni dopo.

In tutti i richiami che vedremo fra poco, il marchio del prodotto è Bassini 1963, mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Antico Forno della Romagna Srl. Anche il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore è Bassini srl, mentre il nome del produttore è sempre Antico Forno della Romagna srl con sede dello stabilimento in via Golfarelli 78 a Forlì (FC).

Questi i dati dei prodotti e lotti richiamati:

F/2052 Barra con cereali e con semi 120 g: numero di lotto richiamato 241485 con bancale 800130014-800130015-800130016, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 25 marzo 2021 e unità di vendita consistente nella scatola da 1,8 kg

P/1026 Focaccia con cereali e con semi 30×40: numero di lotto richiamato 243752 con bancale 800131399-800131401-800131402, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 3 giugno 2021 e unità di vendita consistente nella scatola da 3,75 kg

P/177 Barra con cereali e con semi 180g: numero di lotto richiamato 247369 con bancale 800133237, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 12 agosto 2021 e unità di vendita consistente nella scatola da 2,7 kg

F/2032 Panino hamburger con cereali e con semi: numero di lotto richiamato 248802 con bancale 800134001, data di scadenza o termine minimo di conservazione del 31 agosto 2021 e unità di vendita consistente nella scatola da 1,8 kg

In tutti questi casi il motivo del richiamo è la presenza di ossido di etilene in concentrazioni superiore al limite di legge dello 0,05 mg/kg, contenuto nei semi di sesamo provenienti dall’India e contenuti in un semilavorato per la produzione di questi prodotti. Nelle avvertenze viene specificato il blocco e ritiro/richiamo del prodotto. Va da sé che se avete in casa questi lotti, non dovete mangiarli.