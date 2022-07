Basko, Salame Pic nic di Primia: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 12 Luglio 2022

È stato pubblicato un altro richiamo sul sito di Basko, dopo quello relativo ai Donuts mix semplici di Sammontana: è stato ritirato dal commercio un lotto del Salame Pic nic di Primia a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 luglio 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto coinvolto nel richiamo è Salame Pic nic 250 gr pv, il marchio del prodotto è Primia e il nome del produttore è Fumagalli Industria Alimentare spa, quello con sede dello stabilimenti in via Briantea 18 a Tavernerio, in provincia di Como.

Il numero del lotto di produzione interessato dal richiamo è il 229137 (in questo caso la data di scadenza o termine minimo di conservazione non è un dato rilevante), quello con codice EAN 2285544000008. L’unità di vendita è rappresentata dal salame da 250 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, cioè la possibile presenza di Salmonella e/o Listeria. Basko sottolinea che è stato il fornitore/produttore a dare origine alla segnalazione di richiamo.

Basko consiglia ai consumatori che avessero già acquistato il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questione di non consumarlo e di riportarlo presso il punto vendita di acquisto.

Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, ha raccomandato poi ai clienti, per evitare problemi di salute, di non mangiare il lotto del prodotto e di restituirlo presso il punto vendita per ottenere la sostituzione con un lotto non contaminato o il rimborso.

L’ingestione di questo lotto di salame potrebbe provocare sintomi che vanno da vomito, diarrea a sindromi cliniche più grave. Nei casi gravi possono manifestarsi batteriemie o infezioni focali a carico di ossa e meningi, ma questo succede di solito in soggetti fragili come bambini, anziani o persone con deficit del sistema immunitario.