Bauli lancia il suo gelato, e i gusti sono proprio quelli che immaginate

Bauli lancia il suo gelato in collaborazione con Tonitto 1939, e lo declina in tre gusti - pandoro, panettone e croissant all'albicocca.

C’è da dire che il rimanere fedeli alle linee identitarie del proprio brand è, in senso più o meno generale, un pregio importante – un po’ perché permette, per l’appunto, di costruire un’identità coerente e coesa nel tempo; e un po’ perché è un ottimo modo per fare sì che ai consumatori sia sufficiente un colpo d’occhio (quello necessario a riconoscere il logo del brand in questione) per indovinare immediatamente il bagaglio di qualità e specificità e declinazioni di prodotti offerti. In altre parole, scoprire che Bauli abbia lanciato un gelato al gusto Panettone, uno al gusto Pandoro e uno al Croissant all’albicocca non ci sorprende – però ci fa un po’ sorridere.

Non poteva andare altrimenti, insomma. La collaborazione tra Bauli e Tonitto 1939 si arricchisce di tre nuovi gelati, tutti e tre declinati in comodi pack in cartoncino. I gusti, dicevamo, sono esattamente quelli che potreste aspettarvi: pandoro e panettone, accompagnati da uno al croissant all’albicocca che simpaticamente e tematicamente potremmo definire un po’ “il terzo incomodo”.

Bauli debutta nei gelati (come da piani)

Definirla “novità” equivarrebbe un po’ a tenere la testa sotto la terra, a dirla tutta. Un breve salto nella nostra fida macchina del tempo, ad esempio, ci porta a scoprire che appena una manciata di mesi fa – era il luglio del 2023, a essere ben precisi – Fabio Di Gianmarco, da allora da poco nuovo amministratore delegato di casa Bauli, aveva ventilato l’idea di diversificare la produzione azzardando qualche incursione, perché no, anche nel settore degli snack e dei gelati.

A questa “soffiata”, se così vogliamo definirla, va aggiunto il fatto che nel 2023 la categoria dei gelati si è di fatto confermata come una delle più dinamiche e in crescita (+11,9% rispetto allo scorso anno: d’altro canto fa sempre più caldo…) et voilà, les jeux sont faits – Bauli trova un partner e lancia i suoi primi gelati.

Pandoro, panettone e croissant all’albicocca – la scelta dei gusti, come accennato in apertura di articolo, è quasi obbligata. Vale la pena notare, però, che le dichiarazioni di Di Gianmarco a margine del lancio rispecchiano bene la lettura proposta nelle righe precedenti: “L’obiettivo di Bauli è espandere il brand anche in altri settori del food, come il mondo frozen, e i da diverse ricerche il gelato risulta essere consono ai nostri investimenti e strategie” ha infatti spiegato l’amministratore delegato dell’azienda.

“Per questo siamo particolarmente soddisfatti di avviare insieme questa partnership e questo nuovo progetto con Tonitto 1939” ha concluso Di Giammarco “una storica family company di successo e riconosciuta eccellenza in Italia e all’estero”.