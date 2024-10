Benedetta Rossi e Mondadori hanno concluso l’accordo: quanto vale il brand “Fatto in casa”

Mondadori si mette in tasca il 51% di Fatto in Casa di Benedetta Rossi: ma non vi sembra un déjà vu?

Les jeux sont faits: c’è la firma, la stretta di mano e anche il tintinnare dei bicchieri. Almeno immaginiamo, ecco. Nella giornata di lunedì 1 ottobre Mondadori Media ha ufficialmente definito l’acquisizione del 51% di Fatto in Casa di Benedetta Srl, ossia la società che gestisce i diritti di immagine di Benedetta Rossi. Sul piatto (complessivo) più di 13 milioni di euro. Ma non vi pare di stare vivendo un déjà vu?

Beh, sì e no. I nostri lettori più attenti ricorderanno che solamente a luglio intitolavamo “Benedetta Rossi vende il suo brand per 7 milioni di euro“. Che è cambiato? Il nome della società, tanto per cambiare: a luglio si parlava di Waimea Srl.

Per il resto possiamo intendere, a scanso di equivoci e con una piccola semplificazione, la notizia odierna come la naturale conseguenza di quanto iniziato a luglio. I conti, d’altronde, tornano: Mondadori acquisisce il 51% per 6,9 milioni di euro; il che spinge il valore complessivo di Fatto in Casa a 13,5 milioni. Ma non manca ancora qualcosa?

Le dichiarazioni di Benedetta Rossi e l’incognita di GialloZafferano

Spazio alle norme operative: la cuoca e il marito, Marco Gentili, manterranno la carica di amministratori esecutivi dell’azienda. La loro decisione, come spiegato dalla stessa Rossi, è stata mossa dal desiderio di rendere più solida la struttura societaria: “Con la firma di oggi io e Marco scriviamo una nuova pagina del nostro percorso” ha spiegato a tal proposito “volta a trasformare ciò che abbiamo costruito in un’azienda ancora più solida”.

Vale poi la pena notare che gli accordi prevedono anche una serie di opzioni che permetterebbero a Mondadori Media di aumentare la propria quota di partecipazione alla società fino al 70%. Di questo, però, se ne parlerà non prima del 2028: ora ci sono incognite più urgenti di cui parlare. Una su tutte quella di GialloZafferano.

Quest’ultimo fu acquisito da Mondadori nel 2017 per la bellezza di 45 milioni di euro, costituendosi come leader assoluto del proprio settore di riferimento. La crescita forte e decisa di Fatto in Casa da Benedetta era anche e soprattutto da intendersi come concorrenza; e la sua acquisizione permette, come si suol dire, di prendere due piccioni con una fava. Un dubbio rimane: sarà proprio Rossi il nuovo volto di GialloZafferano?