Benedetta Rossi inaugura il suo primo ristorante a Roma, al parco Zoomarine

di Luca Venturino 13 Aprile 2023

Una Benedetta Rossi in versione cartoon è ormai sempre più pronta a inaugurare il suo ristorante all’interno del parco acquatico Zoomarine, in quel di Torvaianica. Ma fermi un attimo – in che senso “versione cartoon”? Beh, stando a quanto lasciato trapelare il punto ristoro in questione sarà di fatto dedicato al personaggio di Super Benny, protagonista dell’omonima serie animata dedicata a Benedetta e alle sue avventure e disponibile dallo scorso maggio su Discovery+; ma niente paura: all’inaugurazione del locale, prevista per domenica 16 aprile, Benedetta sarà naturalmente presente in carne e ossa!

Benedetta Rossi e l’inaugurazione del suo primo ristorante: tutti i dettagli

Dalla eterogenea (e sovente eterea) dimensione dei social media, vetrina più o meno caotica su cui Benedetta Rossi – e diversi altri influencer e simili – ha saputo costruire carriera e personaggio e pubblico di riferimento, fino a quella concreta del mondo della ristorazione. La location, poi, pare perfetta – il posto ideale per accogliere i suoi fan, che spaziano dai ragazzi più giovani fino alle famiglie. “Accogliere”, abbiamo detto? Eh sì, perché come accennato in apertura di articolo Benedetta Rossi sarà presente al giorno dell’inaugurazione per incontrare il suo pubblico e offrire loro un “momento foto” al Museo del Selfie all’interno del parco acquatico.

La conferma ci è arrivata da Benedetta in persona tramite un messaggio postato direttamente sui social: “Insieme a me e a Marco ci saranno anche le mascotte di Super Benny” ha fatto sapere. “Vi aspettiamo in tanti!”. Ci viene da pensare, naturalmente, che il suo approccio ai fan presenti sarà quello sorridente e genuino con cui è solita accompagnare le sue ricette o i video in cui offre la possibilità di affacciarsi su di una finestrella aperta sulla propria vita privata.

Ma scendiamo nei dettagli, per l’appunto – cosa mangeranno gli ospiti di Benedetta Rossi? Beh, stando a quanto dichiarato dalla stessa struttura che andrà a ospitare il locale i futuri clienti del Super Benny Restaurant potranno assaggiare un menu ispirato direttamente alle ricette più famose della star dei social; mentre i più piccoli avranno l’occasione di svagarsi in un’area giochi ispirata alla stessa Super Benny.

Gli ultimi ritocchi – gli orari e le date dell’incontro. Come accennato l’inaugurazione del ristorante avverrà in data 16 aprile (questa domenica, per intenderci) presso Zoomarine, parco acquatico di Torvaianica; mentre l’opportunità di incontrare Benedetta Rossi – e di scattarsi una foto ricordo con lei, come anticipato qualche riga più in su – sarà limitata nell’orario compreso tra le 10 e le 17.