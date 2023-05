Benedict Cumberbatch aggredito da un ex chef di un hotel di lusso armato di coltello

Benedict Cumberbatch è stato minacciato e aggredito insieme alla sua famiglia nella sua casa da un ex chef di un hotel di lusso armato di coltello. E ancora non si sa perché il cuoco ce l'avesse con l'attore

di Manuela Chimera 31 Maggio 2023

Brutta disavventura per Benedict Cumberbatch: lui e la sua famiglia sono stati minacciati e aggrediti in casa da un ex chef di un hotel di lusso armato di un coltello. Fortunatamente per l’attore e la famiglia sono illesi (a parte il gran spavento). Inoltre il cuoco è stato arrestato, ma non ha ancora spiegato il perché se la sia presa con l’attore.

Benedict Cumberbatch minacciato da un ex chef

Tutto è accaduto qualche giorno fa. Il 35enne Jack Bissell, questo il nome dell’aggressore, si è recato nella casa londinese di Benedict Cumberbatch. L’attore e la sua famiglia (la moglie Sophie Hunter e i loro tre figli piccoli) in quel momento erano in casa.

Bissell ha sfondato il cancello di ferro del giardino della casa, strappando il citofono dal muro e urlando una serie di minacce terrificanti. Dall’interno della casa l’attore e la sua famiglia sentivano Bissell che in giardino urlava e li minacciava.

Una volta entrato nel giardino, l’uomo ha sradicato una delle piante e l’ha lanciata contro il muro. Poi ha sputato sul citofono e ha tirato fuori un coltello da pesce. Una fonte vicina alla famiglia ha spiegato che erano terrorizzati: temevano che Bissell riuscisse a entrare in casa e fare loro del male.

Per fortuna non è andata così: ad un certo punto Bissell è scappato, ma è stato arrestato poco dopo grazie anche all’identificazione del DNA che le forze dell’ordine avevano trovato sul citofono.

Una volta arrestato, Bissell è stato poi multato con una sanzione di 250 sterline, con tanto di ordine restrittivo di tre anni: per lui sarà vietato sia avvicinarsi alla famiglia Cumberbatch che avvicinarsi alla zona in cui vive.

Il pubblico ministero ha rivelato che Bissell, prima di prendere di mira la casa dell’attore, avrebbe acquistato due pacchetti di pane pita in un negozio lì vicino, urlando al negoziante che avrebbe fatto irruzione nella casa di Cumberbatch e che l’avrebbe rasa al suolo.

Purtroppo non è ben chiaro perché l’uomo abbia preso di mira proprio Cumberbatch, in quanto in tribunale non ha offerto nessuna spiegazione. Non è neanche ben chiaro se il suo lavoro come chef possa essere collegato a questa aggressione. Forse Cumberbatch ha mangiato nel ristorante di lusso dove lavorava prima e non ha gradito i suoi piatti? Gli ha lasciato una recensione negativa? Non era soddisfatto di come è finita la serie Sherlock?

Niente di tutto ciò è dato sapere visto che Bissell si è dichiarato colpevole, è stato condannato, ma non ha fornito spiegazioni. Quello che si sa è che Bissell nel 2015 era stato fotografato mentre veniva arrestato in mutante durante una protesta nel centro di Londra contro l’intervento militare in Siria.

Inoltre a lavorato al Beaumont dal 2017 al 2018 e dal 2019 al 2020. Altro dati certi è che sul suo profilo LinkedIn afferma di aver creato un piatto che ancora oggi rimane nel menu del ristorante, mentre pare che abbia anche dei precedenti penali con una condanna per furto, tre ammonizioni per reati contro il patrimonio, un reato di ordine pubblico e un reato di droga. Si è anche ancora in attesa di un commento da parte dell’hotel di lusso per il quale lavorava.