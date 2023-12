Benny Benassi e Fabio Volo aprono un cocktail bar a Reggio Emilia

A Reggio Emilia apre The Riff, risto-cocktail bar di Benny Benassi e Fabio Volo, giusto in tempo per Natale

Aspettate, ma non eravamo rimasti che Fabio Volo voleva riaprire la storica panetteria di famiglia? Sì, certo, ma si possono anche fare più cose contemporaneamente. Ed ecco dunque che Fabio Volo, insieme a Benny Benassi, ha mantenuto la promessa e ha aperto un risto-coktail bar a Reggio Emilia, con inaugurazione proprio in vista del Natale.

Cosa ci propone il nuovo cocktail bar di Fabio Volo?

L’inaugurazione del The Riff, il nuovo locale di Reggio Emilia in piazza San Prospero voluto da Fabio Volo e Benny Benassi è appena stato inaugurato. La cosa che salta subito all’occhio è la quantità di vinili presenti, si parla di lp da collezione e di grandi classici. Questi vinili sono proprio alla base della scenografia del locale, tutto nei toni del legno e del nero.

La scelta, infatti, è stata quella di ricordare un po’ uno studio di registrazione. Il che ci sta, vista l’attività da dj dei Benassi, il quale ha spiegato che la loro idea è stata quella di creare una sorta di salotto dove la musica fosse scelta dai loro deejay selector.

A questo proposito Benassi ha fatto sapere che ha contattato gli Euronettuno che lo hanno aiutato nello scegliere la selezione per il The Riff, mescolando funk, soul e italo disco. Tuttavia l’idea è quella di garantire una selezione diversa ogni sera, spaziando per più generi musicali.

The Riff rispetterà la formula del cocktail bar: saranno aperti tutte le sere, ma, come specificato dallo stesso Benassi, non faranno rumore e non disturberanno i vicini. Cosa di cui i vicini saranno sicuramente molto grati.

Il locale presenta stanze arredate con librerie sulle pareti e selezioni di vinili e apparecchi radiofonici che, nella zona dedicata al ristorante, creano dei separé per dare un po’ più di intimità ai commensali. Diverse le tipologie di sedute fra cui scegliere: ci saranno sia sedute dedicati ai gruppi e alle comitive più numerose, sia stanze private.

Per quanto riguarda il menu, oltre alla pizza elogiata da Benassi, ci saranno piatti legati alla tradizione locale e alla stagionalità, senza dimenticare le pizze gourmet e i cocktail.

Ricordiamo che The Riff è frutto di un progetto nato a più mani: oltre alla presenza del dj Benny Benassi e dello scrittore Fabio Volo, ricordiamo anche quella del pubblicitario Ezio Burani (il fondatore e direttore creativo dell’agenzia newyorkese QNY Creative) e l’imprenditore Franco Montanari, noto per aver fondato la catena Pizzikotto.