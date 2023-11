Fabio Volo annuncia la riapertura della panetteria di famiglia

Fabio Volo ha annunciato che riaprirà la panetteria di famiglia. E no, non sarà lui a fare il pane se ve lo stavate chiedendo

di Manuela Chimera 13 Novembre 2023

Lo ha detto e lo farà: Fabio Volo ha annunciato l’intenzione di voler riaprire la panetteria di famiglia. Lo ha dichiarato durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, specificando però bene che non sarà lui a mettersi a fare il pane. Smetterà di fare lo scrittore? Non crediamo proprio: ogni due anni circa puntualmente arriva in libreria il suo nuovo libro. Anzi: il 14 novembre alle ore 20.30 presenterà all’Auditorium San Barnaba il suo ultimo romanzo, “Tutto è qui per te”. Dunque perché questo desiderio di riaprire il forno di famiglia?

Romanzo che, a sua detta, sarà pieno di citazioni enologiche, tanto che lui si considera un Valpolicella, ma percepito come un Lambrusco. Speriamo solo che Volo abbia seguito i suggerimenti di Barbara Sgarzi in materia di citazioni enologiche nei romanzi.

Fabio Volo e la panetteria di famiglia

Durante tutta l’intervista Fabio Volo ha parlato più e più volte di Brescia, la città dove è cresciuto (perché tecnicamente è nato a Calcinate, in provincia di Bergamo, ma è cresciuto a Brescia dove risiede ancora oggi). Nell’intervista ha parlato di ricordi e vecchie amicizie che ha nella città lombarda.

Quando poi si è arrivati alla domanda “Ha un sogno?”, ecco che non ha avuto dubbi: ha risposto che anche se gli piace la vita che sta facendo, ecco che ora ha deciso di riaprire la panetteria di famiglia in modo da tornare alle origini.

Ha subito specificato, poi, che non sarà lui a mettersi a fare il pane (non che ci sarebbe nulla di male anche se lo facesse), ma che ancora deve capire come riaprirà la panetteria. E ipotizza che potrebbe anche aprire una catena di panetterie. Però ancora non sa bene in che direzione andrà questo progetto: non si sa né se sarà un negozio singolo o una catena, né se riaprirà proprio nella stessa location del forno originario. L’unica certezza è che nella panetteria sarà presente la foto del padre, Giovanni Bonetti, morto nel 2015.

La panetteria della famiglia Bonetti (questo il vero cognome di Fabio Volo) si trova in viale Venezia a Brescia e sorge fra una concessionaria e un negozio di ferramenta. Più volte in passato lo scrittore aveva ricordato questo suo desiderio di riaprire il forno.

Già nel 2001 sul Giornale di Brescia aveva parlato del forno di famiglia. Aveva ricordato che il padre aveva investito tutti i suoi risparmi per comprare il forno nuovo e che non era stato bello quando il figlio gli aveva detto che non voleva fare il panettiere (comunque da giovane aveva imparato a impastare dal padre), bensì il cantante.

Ma adesso è tempo di tornare alle origini. Bisogna solo vedere che direzione prenderà questo progetto.