Beyoncé spende oltre duemila euro in pollo per il pranzo: lo scontrino diventa virale

Beyoncé ha speso oltre duemila euro in un fast food per offrire il pranzo al suo staff: la foto dello scontrino è diventata virale.

di Luca Venturino 23 Maggio 2023

Poco più di duemila euro (1809 sterline, se vogliamo essere precisi) per un pranzo a base di pollo. No, niente storia da Guinness World Record, niente stramberie da riccanza tipo il cono trapuntato di Bottega Veneta per le patatine fritte, niente palestrato di turno che necessita di fare il pieno di proteine – si tratta in realtà di quanto pagato da Beyoncé per il pranzo del suo staff durante una delle tappe britanniche del suo Renassaince World Tour. La foto dello scontrino, naturalmente, è finita in rete ed è rapidamente diventata virale: l’ordine comprendeva 110 hamburger di pollo, 90 pittas e 9 cosce di pollo (oltre a una serie di scelte vegetariane) tutto ordinato da Nando’s, catena di fast food famosa proprio per i suoi piatti a base di pollo. Vi immaginate che caos in cucina?

Beyoncé e lo scontrino da duemila da Nando’s

La sede “incriminata” è quella di Edimburgo, tra parentesi. Ma sappiamo che, a questo punto, ci sarà una parte piuttosto nutrita dei nostri lettori che si starà chiedendo “Ma come hanno fatto a capire che si trattava proprio di Beyoncé?”. Domanda legittima: d’altro canto, l’ordine di proporzioni faraoniche avrebbe fatto notizia anche da solo; e viene da pensare che la popstar si sarebbe affidata a un membro del suo staff raccomandandosi di mantenere l’anonimato, o al più un nome falso.

Beh, non proprio – niente precauzioni, o quasi. Il membro dello staff incaricato di fare l’ordine per il pranzo – e di nuovo: vorremmo aver visto la faccia del dipendente di Nando’s – ha infatti utilizzato il vero nome di Beyoncé, che di fatto campeggia in bela vista proprio al di sotto dei dati fiscali del punto vendita in questione. Tutto torna, in altre parole; e viene naturale pensare che, completato il faticoso ordine, lo staff di Nando’s abbia voluto immortalare lo scontrino come ricordo. Internet, come potrete immaginare, ha fatto il resto.

È bene notare, per di più, che non si tratta affatto del primo ordine di questa magnitudine fatto da Beyoncé presso un punto vendita di Nando’s: nell’ormai lontano 2013, infatti, la cantante spese circa 1500 dollari offrendo il pranzo a tutto il suo staff. In quel caso, lo scontrino apparì sul quotidiano locale Edimburgh Live. A esattamente dieci anni di distanza, il valore della spesa per il pranzo è aumentato di quasi mille euro: sarà colpa dell’inflazione? Beyoncé avrà deciso di ampliare il proprio staff? O magari qualche membro di quest’ultimo si è fatto ben più goloso?