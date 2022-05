Beyond Meat: Kim Kardashian diventa Chief Taste Consultant dell’azienda

di Manuela 25 Maggio 2022

È confermato: sarà Kim Kardashian il nuovo Chief Taste Consultant di Beyond Meat. La Kardashian ha condiviso un video sui suoi social: qui spiega quale sarà il suo ruolo nell’azienda di carne non carne.

Il suo titolo potrebbe tradursi come “Consulente Capo per il Gusto”: Kim Kardashian ha spiegato che mangiare senza carne è meglio per il pianeta. E infatti lei da due anni a questa parte è diventata vegetariana (anche se non rigorosa). Chi dunque meglio di lei per assaggiare i piatti di Beyond Meat e fornire i suoi preziosi suggerimenti? Beh, un sacco di altra gente, magari anche chi studia nutrizione o affini, chi si intende di organolettica, ma è innegabile che il suo bacino di follower faccia assai gola alle aziende.

Kim Kardashian ha dichiarato di essere assai ispirata dalla missione di Beyond Meat ed è entusiasta di condividere i prodotti a base vegetale dell’azienda con tutti noi in qualità di Chief Taste Consultant. Ha poi ammesso di credere così tanto nella missione di Beyond Meat da aver deciso di aiutarli con la sua risorsa più grande: il suo gusto.

La Kardashian ha poi continuato sostenendo che passare dalla carne animale a quella vegetale vuol dire influenzare positivamente il pianeta, l’ambiente, il clima e noi stessi.

Nel video si vede Kim Kardashian con i capelli biondo chiaro in stile Elsa di Frozen mentre mangia salsicce e pollo fritto di carne non carne, il tutto con un aderentissimo abitino nero senza maniche e un’espressione estatica che in realtà ci ricorda ben altre performance rispetto a quelle tipiche di un assaggiatore di piatti (a meno che non sia una fan del manga Food Wars, ma questo non è dato saperlo).

Tornando alla questione su come si possa essere vegetariani non rigorosi, è presto detto: nel suo reality show The Kardashians su Hulu, ha spiegato che si concede di mangiare carne solo ogni tanto (insomma, un po’ come fa il sindaco di New York: Eric Adams si professa vegano, ma poi viene puntualmente pizzicato mentre mangia il pesce).

In realtà pare che Kim abbia deciso di ridurre il consumo di carne nel corso degli ultimi anni perché sperava di diventare più snella (pare che ci sia riuscita, anche se non è bastato per chiudere il retro dell’abito di Marilyn Monroe indossato sul red carpet del Met Gala).

Ah: il suo approccio per perdere peso ha anche contemplato l’abbandono di zuccheri e carboidrati, oltre che il mettersi a sollevare pesi, da lei ritenuto più utile rispetto all’attività cardio.

Tuttavia non tutti i medici e i dietisti sono d’accordo con questa scelta: secondo la dottoressa Deborah Salvatore della Long Island University di New York, questo tipo di dieta può ritorcersi contro. Quando ci si stufa e si torna alla vecchia dieta, si finisce sempre col recuperare velocemente tutto il peso perso, aggiungendone anche una dose extra.

Chissà cosa ne pensa, però, Kim Kardashian del fatto che il suo ex Kanye West si è messo a ridisegnare il packaging di McDonald’s? Mentre lei si dedica alla carne non carne, lui ha deciso di optare per collaborare con hamburger di carne vera e patatine.