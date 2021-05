Beyond Meat sta per riproporre il finto pollo

Beyond Meat, leader mondiale insieme a Impossible delle fake meat a base vegetale, lancerà un finto pollo vegano entro la fine dell’anno, secondo delle indiscrezioni raccolte da Bloomberg. Il produttore di carne sintetica sta dicendo ai clienti che si sta preparando a lanciare un’alternativa al pollo quest’estate, secondo fonti che hanno chiesto di non essere nominate. L’azienda non ha risposto alle richieste di commento.

L’aggiunta di pollo a base vegetale alla sua gamma segnerebbe un’importante espansione per Beyond, già nota al grande pubblico per gli hamburger e le salsicce di finto manzo, ottenute con paste a base di legumi e insaporito vari. Il pollo è la carne più popolare negli Stati Uniti: deviare anche solo una parte della domanda esistente verso prodotti vegetali sarebbe un business enorme.

Per Beyond Meat si tratterebbe in realtà di una seconda chance: l’azienda ha sperimentato per anni sul pollo finto, ad esempio con la vendita di filetti congelati, interrotta nel 2019. Più recentemente, ha testato il pollo a base vegetale in prove con KFC: tra le prove c’è stato un nugget di “carne macinata” e poi un prodotto che riproduce più fedelmente una “struttura simile a un muscolo”. In un’intervista il mese scorso, Chuck Muth, Chief Growth Officer di Beyond, ha rifiutato di indicare quando sarebbe stato lanciato un prodotto a base di pollo, dicendo solo che sarebbe arrivato “in un futuro relativamente prossimo”.

Per quanto riguarda il suo hamburger di finto manzo, Beyond ha appena lanciato la versione 3.0, che mira a essere più sana e più somigliante alla carne anche dal punto di vista nutrizionale.

[Fonte: Bloomberg]