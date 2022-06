Bio Tofu Medaillons mit spinat di Natur Aktive: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 17 Giugno 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo ai Pesci vari di Alimenti dal mondo: sono stati ritirati dal commercio diversi lotti dei medaglioni di tofu dal nome Bio Tofu Medaillons mit spinat di Natur Aktive a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 17 giugno 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non viene riportata la data effettiva dei controlli.

La denominazione commerciale esatta del prodotto interessato dal richiamo è Bio Tofu Medaillons Mit Spinat, mentre il marchio del prodotto è Natur Aktiv e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Biolab s.r.l., con sede in via dei Vegetariani 2 a Gorizia (i medaglioni sono prodotti nello stabilimento di via G. Ressel 12, sempre a Gorizia). Il marchio di identificazione dello stabilimento, invece, è IT0620210398.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

21170: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 gennaio 2023

21166: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 18 gennaio 2023

21079: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 aprile 2023

22292: quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 14 settembre 2023

L’unità di vendita è rappresentata dalla confezione da 320 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente la presenza del Bacillus cereus. Attualmente sono in corso gli esami per verificare l’eventuale presenza di tossine.

Nelle avvertenze non c’è scritto nulla, ma in questi casi l’indicazione è quella di non consumare i numeri di lotto sopra indicati del prodotto in questione se già acquistati e presenti in casa.