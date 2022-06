Pesci vari di Alimenti dal mondo: richiamo per rischio microbiologico

di Manuela 17 Giugno 2022

Altro richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Milk & Lait di World Trade: sono state ritirate dal commercio tutte le confezione di Pesci vari essiccati di Alimenti dal mondo (più nel dettaglio pesce gatto, sardine, stoccafisso, mazzancolle, pesce lucertola, tilapia, suro e umbrina) a causa di un rischio microbiologico. Anche in questo caso la data di pubblicazione dell’allerta sul sito e la data dei controlli effettivi presente sull’avviso di richiamo vero e proprio coincidono: è quella del 16 giugno 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Pesce gatto, sardine, stoccafisso, mazzancolle, pesce lucertola, tilapia, suro e umbrina, mentre il marchio del prodotto è Mama Africa e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Alimenti dal Mondo – Italia srl. Il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore e il nome del produttore non sono presenti, mentre la sede dello stabilimento è in via Felcio a Ruviano (CE).

Non sono presenti i numeri dei lotti di produzione ritirati perché tutto il prodotto è stato ritirato dal commercio (quindi anche le date di scadenza o termine minimo di conservazione non sono indicati). L’unità di vendita è rappresentata sia dalle buste di cellophan che dalle vaschette di plastica.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico: l’alimento è stato prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo ai sensi dell’art. 14 del Reg. CE 178/2002. Nelle avvertenze i consumatori sono pregati di non consumare il prodotto in questione e riportarlo presso il punto vendita di acquisto.