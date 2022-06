Birmingham: il ristorante in cui ha festeggiato Johnny Depp viene inondato dalle chiamate

di Luca Venturino 8 Giugno 2022

Una cenetta “leggera” al Varanasi di Birmingham per festeggiare la vittoria del processo nei confronti della ex moglie Amber Heard: l’idea di Johnny Depp ci sembra più che condivisibile – peccato che il direttore del ristorante in questione sia rimasto letteralmente sommerso dalle chiamate dei fan dell’attore. “Ho ricevuto telefonate dall’America, dall’India, dalla Spagna, dalla Germania, dalla Cina…” racconta Mohammed Hussain del Varanasi. “Non ho ancora avuto il tempo di sedermi. Da manicomio”.

Depp si è esibito con il chitarrista e amico di lunga data Jeff Beck in una serie di date del tour nel Regno Unito (tanto che fu avvistato, a una manciata di ore dalla fine del processo di cui sopra, in pub di Newcastle) e lunedì sera ha suonato alla Symphony Hall di Birmingham. Arrivati in città capitan Jack Sparrow ha voluto provare la cucina del Varanasi, e secondo quanto raccontato dal personale ha addirittura finito per portarsi a casa gli avanzi. “Ha detto che era il miglior curry che avesse mai mangiato” racconta ancora Hussain con una malcelata punta di orgoglio. Depp ha prenotato l’intero ristorante (che vanta 350 posti) e ha cenato in compagnia di pochi intimi amici, ma il personale del locale si è rifiutato di svelare quanto è stato speso (anche se noi lo sappiamo lo stesso – ma non ditelo a nessuno).

“Abbiamo avuto celebrità in visita da quando abbiamo aperto, ma direi che Johnny Depp è uno dei più grandi che abbiamo avuto” ha spiegato Farha, cameriere senior al Varanasi. “Vedremo un afflusso ancora maggiore ora che abbiamo avuto una celebrità del suo calibro” ha aggiunto a tal proposito Hussain. “Non me lo sarei mai aspettato, a dire il vero. Mi ha fatto impazzire”.