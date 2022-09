Birra in lattine a spasso su un’autostrada in Florida dopo lo schianto di alcuni camion

Capita che in Florida, su un'autostrada, ci si imbatta in una distesa di lattine di birra che invade la carreggiata: tutto colpa dello schianto di alcuni camion.

È successo su un’autostrada della Florida: qui gli increduli automobilisti si sono trovati di fronte alla carreggiata letteralmente invasa da birra in lattine dopo che alcuni camion si sono schiantati fra di loro.

L’autostrada in questione è la Florida Highway Patrol. Secondo quanto riferito dal Tampa Bay Times, mercoledì mattina scorso due semirimorchi si sono schiantati su questa autostrada molto trafficata. Vedendo i veicoli fermi, ecco che altri due semirimorchi e un camioncino si sono fermati per dare una mano.

Solo che in quel momento è sopraggiunto un quinto semirimorchio, quello che effettivamente trasportava la birra: il camion non è riuscito a fermarsi in tempo o a evitare gli altri semirimorchi incidentati e si è schiantato pure lui contro i veicoli parcheggiati sul ciglio della strada. Tutto il carico di birra trasportato si è così riversato sulla carreggiata, finendo con l’invaderla (insieme anche al cemento che era trasportato da un altro dei camion coinvolti e che si è riversato pure lui sull’asfalto).

Così le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere e bloccare l’autostrada, fermando l’accesso e il transito in tutte le corsie per evitare ulteriori incidenti e per permettere la rimozione dei mezzi coinvolti nello schianto e la rimozione delle lattine di birra. L’autostrada è poi stata riaperta solamente a distanza di alcune ore. Fortunatamente, nonostante il gran numero di veicoli coinvolti, sono state riportate solamente ferite lievi da parte dei conducenti.

Se negli USA si rovesciano camion carichi di birra in autostrada, qui da noi ecco che a Genova un camion carico di farina ha preso fuoco, mentre sempre in Liguria si era ribaltato un tir carico di prosciutti, anche essi finiti a spasso sulla carreggiata.

