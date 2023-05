Birra: la crisi di Bud Light ispira le lattine patriottiche con stampa mimetica

di Manuela Chimera 11 Maggio 2023

Il marchio di birra Yuengling ha deciso di cogliere la palla al balzo: approfittando della crisi attraversata da Bud Light, ha lanciato prontamente un’edizione limitata di birra in lattina alquanto patriottica, con tanto di stampa mimetica per far breccia nei cuori dei veterani e di coloro che hanno deciso di boicottare Bud Light dopo la sfortunata (a posteriori) campagna promozionale con l’attivista transgender Dylan Mulvaney.

Birra Yuengling lancia le lattine con stampa mimetica

La storia della crisi di Bud Light ormai la sanno tutti: le lattine dedicate all’attivista transgender Dylan Mulvaney non sono piaciute agli americani, soprattutto ai conservatori. Nonostante le suddette lattine non fossero in commercio (erano solo un’edizione limitata consegnata a Mulvaney), gli americani hanno iniziato a boicottare il marchio, tanto da far precipitare il titolo in Borsa.

In pratica negli USA nessuno vuole farsi vedere con una Bud Light in mano, per paura di essere denigrato e preso in giro. In un esperimento fatto durante un concerto, con diversi marchi di birra in regalo, nessuno ha scelto di bere la Bud Light.

E mentre Bud Light annaspa, con tanto di allontanamento dei creatori della campagna di marketing e timori per il futuro (secondo alcuni analisti, il marchio non si riprenderà più da questa vicenda), a gioirne sono i marchi rivali le cui vendite sono aumentate.

L’azienda rivale Yuengling, però, non paga dell’inevitabile incremento (i bevitori di birra, non rivolgendosi più a Bud Light, semplicemente hanno iniziato a comprare altri marchi), ha deciso di approfittare ulteriormente della crisi dell’altra azienda lanciando sul mercato un’edizione limitata di lattine di birra patriottiche con tanto di stampa mimetica.

Nel più puro stile USA (non sentite di sottofondo un coro che canticchia ritmicamente USA, USA, USA…?), ecco che le lattine in questione ripropongono i colori della bandiera americana, il bianco, il rosso e il blu, su uno sfondo che ricorda la stampa mimetica delle divise dei soldati.

Lo scopo è quello di accogliere prontamente la base di ex clienti di Bud Light, composta da numerosi veterani. Non a caso la Team RWB (Team Red, White & Blu) è stata definita come una “lattina patriottica”, facente parte del programma Stars & Stripes del birrificio volto a onorare gli eroi della nazione.

Come se non bastasse, le lattine riportano anche un QR code che permetterà ai bevitori di accedere al video musicale More Beer della star della musica country americana Lee Brice. E come se il messaggio non fosse abbastanza chiaro (ehi, guarda quanto siamo patriottici noi!), ecco che in un comunicato stampa Wendy Yuengling ha dichiarato che, in quanto birrificio più antico d’America, vogliono dedicarsi a sostenere l’esercito statunitense, cercando sempre nuovi modi per mostrare il loro apprezzamento nei confronti di coloro che proteggono la libertà del loro Paese.