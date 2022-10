Birra, portare 12 boccali insieme vi renderà celebrità di internet

Vi sentite forti a portare la spesa in casa facendo solo un giro? Perché non provare con dodici boccali di birra, allora?

di Luca Venturino 24 Ottobre 2022

Guadagnare la simpatia (e anche il rispetto) dell’inquieto popolo internettiano non è semplice: dovreste, ad esempio, pronunciare “Negroni Sbagliato” come l’attrice Emma D’Arcy, o magari imparare a disegnare dei ritratti con la schiuma del latte macchiato. Troppo complicato? Beh, c’è un’altra strada ancora: portare dodici boccali di birra insieme – senza aiuti o vassoi, sia chiaro. Ci stiamo riferendo a un video, ormai diventato virale, che ritrae una cameriera dare sfoggio della sua incredibile abilità nell’impilare, alzare e infine portare al tavolo una impressionante torre di boccali di birra traboccanti di schiuma.

Chiunque abbia mai provato, anche solo per una sera, a lavorare come cameriere sa quanto può essere complicato portare più porzioni di cibo o bevande insieme: il rischio di fare la doccia a qualche cliente o di rovesciare gli antipasti su di qualche giacca è reale, ma allo stesso tempo fare più viaggi cucina-tavolo portando appena un paio di piatti per volta è di cattivo gusto. La nostra protagonista, apparsa in un video pubblicato su Instagram dalla pagina Pubity, non sembra però sentire alcuna forma di pressione: con malcelata abitudinarietà impila i boccali uno sopra l’altro, manco fossero dei blocchi di Tetris, e si avvia verso il tavolo che – non abbiamo dubbi – l’avrà accolta con grida e applausi.