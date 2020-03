Birra: Vetra dona all’Ospedale Sacco per ogni ordine online

Birra Vetra fa la sua parte in tempi di emergenza da Coronavirus e lancia la sua offerta: per ogni ordine online ecco che dona all’Ospedale Sacco di Milano 5 euro. La proposta è comparsa sulla pagina Facebook del Birrificio Vetra.

Con lo slogan “Sul divano è ancora meglio” e con gli hashtag #staiacasa e #birradistrada, il Birrificio propone un box da 12 bottiglie con consegna a domicilio direttamente a casa a 45 euro, con spedizione gratuita (e a Milano consegna in un giorno). Ma c’è di più: per ogni ordine online fatto, 5 euro del suddetto ordine verranno devoluti all’Ospedale Sacco di Milano.

Ovviamente nello shop di Vetra sono disponibili diversi box, a seconda dei gusti di ciascuno. Questi box sono tutti da 12 botiglie da 33 cl e costano 45 euro:

Vetra Pils

Vetra Pale

Vetra Ipa

Vetra Black

Vetra Saison

Mix degustazione Vetra

Si tratta di un modo per non rinunciare al piacere della birra, ma stando rigorosamente in casa, rispettando i decreti governativi in merito all’uscire il meno possibile dall’abitazione e, nel contempo, sostenere la campagna #iorestoacasa e l’Ospedale Sacco di Milano.

Sono tante le piccole e medie aziende che stanno contribuendo in queste ore alla lotta contro il Coronavirus. Solo per citare le più recenti abbiamo Lavazza che dona 10 milioni di euro per ospedali e scuole, i Supermercati Selex che hanno donato 1 milione di euro e i consorzi piemontesi del vino che hanno donato 30mila euro agli ospedali.