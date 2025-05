Bjorn Frantzén ha stabilito un primato assoluto nella Guida Michelin

Tre volte tre. Che fa nove, direte voi; e che nel caso di Bjorn Frantzén fa – più schiettamente – record. Nelle ultime ore la Guida Michelin ha tenuto a Dubai la cerimonia di premiazione dedicata agli Emirati Arabi Uniti, insignendo all’Olimpo dei tre macaron l’FZN, ristorante del nostro protagonista. Ed è già storia, per più motivi.

A livello locale si tratta del primo ristorante a tre stelle Michelin in questo particolare angolo del globo terracqueo, dopo appena tre anni dal primo taglio di nastro in quel di Dubai. A livello personale, Frantzén è diventato l’unico chef al mondo a gestire contemporaneamente tre ristoranti con il “massimo dei voti” gommati. Tre volte tre, per l’appunto.

L’impero Frantzén e il caso FZN

L’FZN si trova all’interno dell’iconico Atlantis The Palm, e rappresenta l’iniziativa gastronomica più ambiziosa ospitata dal resort: guidato in cucina dallo chef danese Torsten Vildgaard, già noto per l’esperienza al Noma di Copenaghen e scelto appositamente da Frantzén, il ristorante declina la propria offerta gastronomica attraverso la filosofia nordica, pur programmando nel futuro prossimo influenze regionali che seguiranno l’evoluzione del locale.

Evoluzione, già – che di fatto l’FZN ha aperto una manciata di mesi fa, e più precisamente nel febbraio del 2025. Il ristorante si unisce così alla cintura di Orione di casa Frantzén, con l’omonimo ristorante di Stoccolma (il cosiddetto flagship, forte delle tre stelle dal 2018) e lo Zén di Singapore (tre stelle Michelin dal 2021). Il gruppo presieduto dal nostro protagonista, poi, comprende anche altri ristoranti a Bangkok, Marbella e Dubai – un impero che il consegna il nostro a una profilatura di spicco nel mondo del fine dining.

“Questo riconoscimento è un onore incredibile, non solo per me, ma per tutto il mio team” ha spiegato lo chef svedese. “Ricevere tre stelle Michelin per FZN a Dubai è un momento di orgoglio e riflette la dedizione, la creatività e il duro lavoro di tutti i soggetti coinvolti”.