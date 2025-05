Come sarà la prima The World’s 50 Best Restaurants italiana: intervista a William Drew

Abbiamo approfittato dell'edizione torinese della The World's 50 Best Restaurants (la prima in Italia) alle porte per intervistare il direttore della celebre classifica e fare il punto, insieme a lui, sul fine dining mondiale.

È William Drew, Director of Content della The World’s 50 Best Restaurants, a raccontarci nel dettaglio come sarà l’edizione 2025 dell’evento gastronomico più atteso dell’anno (insieme alla presentazione della Guida Michelin, ovviamente, con cui, inutile tentare di negarlo, un po’ di competizione c’è).

Quest’anno – o almeno quest’estate – però i riflettori nazionali sono tutti sulla 50 Best, che arriva per la sua prima volta nella storia in Italia, e più precisamente a Torino, dove il prossimo 19 giugno si terranno quelli che vengono considerati gli Oscar della gastronomia internazionale. Un evento per addetti ai lavori (chef, votanti e giornalisti, principalmente), certamente, ma anche per appassionati, assicura l’organizzazione, che a tal proposito ha appena lanciato il programma delle “50 Best Signature Sessions”, ovvero le cene a più mani che si svolgeranno nei ristoranti torinesi con ospiti internazionali.

Le 50 Best Signature Sessions: cene aperte al pubblico

Sette cene, in sette ristoranti torinesi, a prezzi da fine dining che vanno dai 170 ai 290 euro. C’è il Ristorante Del Cambio che martedì 17 giugno ospita gli chef australiani James Henry e Shaun Kelly di Le Doyenné, ristorante situato a Saint-Vrain, all’interno del parco di un castello a 40 km da Parigi. Poi, sempre il 17 giugno, il ristorante Gardenia di Caluso, dove la chef Mariangela Susigan ospiterà lo chef Nicolai Nørregaard del Kadeau di Copenaghen, punto di riferimento della New Nordic Cuisine. Ancora, martedì 17, Scatto, il ristorante di Gallerie d’Italia firmato dai fratelli Costardi apre le sue porte allo chef e patron del ristorante Arca, Jose Luis Hinostroza (e al suo bartender), per una celebrazione italo-messicana.

Mercoledì 18 giugno ci si sposta nel cocktail bar e ristorante Nikkei Azotea, dove lo chef Alexander Robles darà il benvenuto a Pía León del Kjolle di Lima, vincitrice del premio The World’s Best Female Chef 2021.

Ancora, venerdì 20 giugno, si pranza al Ristorante Consorzio, dove la cucina piemontese più autentica della chef Valentina Chiaramonte si mixerà con quella di Willem Hiele, chef belga di spicco che porterà nella cucina italiana il sapore delle Fiandre. A cena, venerdì 20, ci si sposta da Casa Vicina, con una serata tutta italiana che vede protagonista, accanto alla famiglia Vicina, lo chef Norbert Niederkofler dell’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler di Brunico. Si conclude sabato 21 giugno con un pranzo da Piazza Duomo, ad Alba, con una quattro mani tra Enrico Crippa e Hiroyasu Kawate di Florilège di Tokyo.

Le altre anticipazioni, raccontate da William Drew

Per il resto, abbiamo chiesto a William Drew, che ha confermato tutte le location dell’evento: le Officine Grandi Riparazioni – OGR per i “50 Best Talks” e l’Auditorium del Lingotto per la premiazione.

C’è altro da raccontare?

“C’è l’After Party, che si terrà probabilmente sempre al Lingotto. Speravamo sulla storica pista di prova delle auto, ma non siamo riusciti a organizzarla lì. Probabilmente sarà sempre all’interno della struttura, accanto all’Auditorium, e Massimo Bottura sarà co-host della festa. Invece il party di chiusura, venerdì 20 giugno, sarà all’Nh Carlina, con protagonisti Mauro Colagreco ed Elena Reygadas”.

Che edizione della 50 Best sarà?

“Visto che è la nostra prima volta in Italia sono sicuro che sarà un evento in grado di riflettere tutta la passione e l’amore per l’arte dell’ospitalità che c’è in questo Paese. Sarà anche, in termini numerici, una delle più partecipate di sempre, probabilmente la più grande”.

Sì, ma gli Italiani saranno rappresentati?

“Ovviamente! A parte Massimo Bottura all’after party, ci saranno diversi Italiani coinvolti nelle cene della Signature Sessions, e poi ci saranno gli Italiani all’estero, come Ago Perrone e Giorgio Bargiani del Connaught Bar di Londra. In generale credo che sarà un’edizione profondamente italiana, dove l’Italia avrà l’occasione di mostrare le sue eccellenze e la sua capacità nell’ospitalità e nella ristorazione. Lo scorso anno a Las Vegas c’erano cucine di tutto il mondo, è stata un’edizione molto cosmopolita: questa volta, a Torino, abbracceremo l’italianità e tutto il cibo e il vino meraviglioso che questo Paese può offrire”.

Dal punto di vista della ristorazione internazionale, quali sono le sue sensazioni?

“Stiamo vivendo un periodo interessante, fatto di personalità altrettanto vivaci. Tra due settimane verrà pubblicata la lista dalla posizione 100 alla 51, e sono certo che ci saranno nuovi nomi, che indicheranno nuove direzioni. Di certo rimane forte il focus sulla sostenibilità, che non è solo un qualcosa in più per molti ristoranti, ma è proprio all’interno del loro DNA, ed è una cosa sempre più evidente”.

Nel panorama globale contemporaneo, come si colloca la ristorazione?

“Ci sono tante sfide, tanti conflitti, ma credo che il cibo possa davvero essere qualcosa capace di mettere tutti d’accordo. Possiamo provare a utilizzare il cibo come una spinta positiva per far venire incontro le diverse culture e capire le diversità tra paesi e popoli”.

Ma il fine dining non è in crisi?

“Ovviamente non possiamo ignorare il fatto che le persone spendono generalmente meno per mangiare fuori. La netta sensazione però è che il pubblico voglia sempre di più esperienze eccezionali: questo significa che la competizione tra ristoranti è ancora più dura, e che il fine dining non è morto per nulla. In particolare, nell’arena della 50 Best, ci sono ancora esperienze davvero memorabili da fare: ecco, io sono convinto che sia per quello che le persone sono ancora disposte a spendere. Attenzione, esperienza non significa per forza una cena di tre ore: può essere anche una cosa molto più semplice, ma che punta tutto sull’ospitalità, sul calore umano e sulla narrazione. È certamente un mercato che si fa sempre più difficile, in tutto il mondo, ma questo non fa che aumentare l’asticella”.

50 Best vs Michelin

La 50 Best sta diventando sempre più popolare, in un panorama in cui fino a oggi il predomino della Guida Michelin sembrava intoccabile: qual è l’obiettivo?

“Vogliamo far aumentare la nostra notorietà, raggiungendo tutti gli amanti del food nel mondo. Siamo consapevoli che in tanti ancora non ci conoscono, soprattutto fuori dall’Europa, e che c’è ancora molto lavoro da fare, non solo nella categoria ristoranti, che è forse quella più conosciuta, ma anche con i bar, gli hotel, le cantine”.

Quali sono i punti su cui lavorare per migliorare?

“Sicuramente la metodologia: dobbiamo far capire come è stata creata e perché è stata fatta così. La credibilità della lista è vitale, e lavoriamo moltissimo per creare un sistema di votazioni che funzioni e che sia libero da pregiudizi e manipolazioni. Dobbiamo lavorare sul nostro nome, perché non è famoso come quello del nostro principale competitor, che però ha un sistema molto diverso dal nostro, quindi non è una sfida diretta. Credo che ci sia spazio per diverse guide con diversi metodi: la nostra è unica nel suo modo di operare”.

E qual è il punto di forza?

“Spero che sia la diversità: nella lista ci sono ristoranti di tutto il mondo, spesso molto vari, sia per il modo di cucinare che per lo stile”.

Come si entra nella The World’s 50 Best Restaurants

Ci sono dei criteri che un ristorante può seguire per entrare nella 50 Best?

“No, e questo è molto importante. Ci sono regole per i votanti, ma non criteri da seguire per i ristoratori. Niente rende un ristorante migliore dell’altro a prescindere. Crediamo che il gusto sia estremamente soggettivo, e difendiamo questa soggettività nei nostri votanti. Quello che posso consigliare a chi vuole ambire alla classifica è di cercare di essere la migliore versione di se stesso, e di cercare di avere la massima attenzione per i suoi clienti”.

In termini economici, quanto vale per un ristorante la presenza nella 50 Best?

“Dipende molto dai ristoranti, e da dove si trovano. Oltre che da che posizione hanno in classifica. Già essere in un posto tra il 100 e il 51 in alcune zone è estremamente impattante, perché significa entrare nella lente internazionale. Poi, è chiaro che per il primo in classifica ci sarà un enorme crescita delle prenotazioni per molti mesi a venire: il sito del Celler de Can Roca, dopo la loro vittoria, era andato in crash“.

The World’s Best Female Chef: proprio neessario?

Parliamo di due punti controversi della 50 Best: la prima è il premio alla migliore chef donna. Continua a essere necessaria una categoria a parte?

“È un punto che è in costante revisione. Abbiamo diverse opinioni in merito, ma alla fine al momento crediamo che sia una bella piattaforma per discutere del tema della parità. Forse, con ogni probabilità, ci sarà un tempo in cui non lo faremo più“.

E la hall of fame degli chef vincitori, non toglie un po’ di pepe alla competizione?

“No, su questo continueremo di sicuro in questa direzione. Capiamo che la “Best of the best” significa he alcuni ristoranti vengono tagliati fuori, ma appunto, sono i ristoranti a essere esclusi. Un Massimo Bottura o un Mauro Colagreco possono continuare a far parte della competizione con le loro altre aperture”.

Immaginiamo abbia fatto diversi sopralluoghi a Torino quest’anno: ci dice un buon ristorante dove è stato?

“Sono stato tante volte in Italia nella mia vita, e so perfettamente quanto può essere meraviglioso il cibo italiano e anche quello piemontese. Celebriamo tutte queste eccellenze e vogliamo che tutte le persone del mondo possano assaggiarlo ma no, non farò nessun nome”.