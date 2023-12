Bob Dylan ha venduto la sua tenuta nelle Highlands a un produttore di whisky

Qualcuno ha bussato alle porte di Aultmore House – che non è il Paradiso, per carità, ma poco ci manca. Bob Dylan ha infine deciso di vendere la sua tenuta nelle Highlands, incastonata nel territorio Parco Nazionale di Cairngorm, per più di quattro milioni di euro a un’azienda produttrice di whisky.

Guai a definirlo un fulmine a ciel sereno: a onore del vero è bene ricordare che fu lo stesso Bob Dylan a mettere sul mercato Aultmore House appena la scorsa estate, annunciando che avrebbe valutato solo le offerte di valore superiore ai tre milioni di sterline. Ebbene, come appena accennato, pare proprio che qualcuno sia venuto a bussare: i documenti legali, stando a quanto lasciato trapelare da The Drinks Business, raccontano che la tenuta scozzese è stata di fatto acquistata da Angus Dundee Distillers, azienda produttrice di whisky fondata da Terence Hillman e attualmente con sede a Londra.

Bob Dylan vende la sua tenuta scozzese: tutti i dettagli dell’affare

Robert Zimmerman, in arte Bob Dylan, sta vendendo direttamente alla concorrenza, potrebbero dire i nostri lettori fan del premio Nobel per la letteratura. Eh sì, perché d’altronde lo stesso cantautore aveva lanciato, nell’ormai lontano 2018, la propria etichetta di whisky – la Heaven’s Door, per l’appunto -, tanto da poi tornare a sedersi dietro a un microfono radiofonico dopo un silenzio durato una decina di anni circa proprio per parlare della sua passione per il distillato.

Ma torniamo a noi, e cioè alle vicende che si intrecciano tra le stanze di Aultmore House. Bob Dylan acquistò la proprietà con con suo fratello, David Zimmerman, nel 2006; secondo l’agente immobiliare, Knight Frank, era solito visitare la tenuta per diverse settimane ogni estate. Aultmore House fu di fatto costruita durante la prima guerra mondiale tra il 1911 e il 1915, e prima di passare sotto la proprietà del cantautore fu utilizzata come casa vacanze per il figlio di un commerciante scozzese.

Ora, come anticipato nelle righe precedenti, la tenuta è stata acquistata da Angus Dundee Distillers, azienda che nel suo portafoglio può vantare due distillerie – la Tomintoul Distillery, acquistata nel lontano anno 2000 da Whyte & Mackay; e poi Glencadam comprata appena una manciata di anni più tardi, nel 2003. La prima, gestita dal mastro distillatore di quarta generazione Robert Fleming, produce una gamma di whisky scozzesi single malt; mentre la seconda, dopo una chiusura negli anni 2000, ha trovato nuovo vigore e ora produce tre etichette invecchiate di dieci, quindici e trent’anni.