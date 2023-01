Bocuse d’Or Europe: l’edizione 2024 si terrà in Norvegia il 19 e 20 marzo

Ci sono date e location del Bocuse d'Or Europe, edizione 2024: si terrà in Norvegia, Trondheim per la precizione, il 19 e 20 marzo.

di Manuela Chimera 3 Gennaio 2023

Ci siamo, sono state rivelate date e location del Bocuse d’Or Europe 2024: la nuova edizione si terrà in Norvegia il 19 e 20 marzo, più precisamente a Trondheim. Mentre ci si rammarica che l’Italia, per scelta sua, sia stata esclusa dal Bocude d’Or 2023 (quello che si terrà a Lione il 22 e 23 gennaio) per prepararsi al meglio per l’edizione 2025, che si terrà sempre a Lione, ecco che si viene a sapere che l’edizione 2024 sarà quella della Norvegia.

Bocuse d’Or 2024: tutti a Trondheim, in Norvegia

Prima un breve recap su cosa sia il Bocuse d’Or. Trattasi di una manifestazione nata nel 1987 grazie allo chef Paul Bocuse. Lo scopo era quello di riunire giovani chef di tutto il mondo e far realizzare loro, davanti agli spettatori, alcuni piatti in 5 ore e 35 minuti, giudicandoli poi grazie a una giuria composta dai più importanti chef della Terra.

La kermesse nel corso del tempo si è ampliata e adesso vanta 60 selezioni nazionali provenienti da tutto il mondo. Tali selezioni nazionali dovranno accedere alle 4 selezioni continentali. I 24 paesi qualificati di volta in volta dovranno partecipare a due giorni di gara al termine delle quali verrà attribuito l’ambito riconoscimento.

Nel 2017, poi, dopo la morte di Paul Bocuse, il presidente del Bocuse d’Or divenne il figlio Jerome Bocuse.

Ma torniamo al presente. L’edizione 2024 del Bocuse d’Or Europe sarà la Norvegia, proprio mentre lo chef norvegese Filip August Bendi si è guadagnato il terzo gradino del podio durante il Bocuse d’Or Europa 2022, qualificandosi anche per la prossima finale del 2023 di Lione.

Sarà Trondheim ad ospitare l’evento. La Norvegia rappresenta il paese ideale per questa manifestazione: è una nazione ricca di carne, pesce, frutti di mare e anche formaggi. Era dal 2008 che il Bocuse d’Or Europa non presenziava in Norvegia, quando si tenne a Stavanger.

La scelta di Trondheim non è stata certo un caso visto che è soprannominata la “Casa dei sapori nordici”. Jerome Bocuse, attuale presidente del Bocuse d’Or, ha spiegato che i loro amici norvegesi hanno contribuito molto allo sviluppo e reputazione della manifestazione, grazie ai loro chef e sostenitori. Per questo motivo è molto felice che la prossima selezione europea si terrà a Trendheim.

Lo scopo del Bocuse d’Or è quello di evidenziare le diverse ricchezze culinarie mondiali, quindi è normale che ogni edizione si sposti in una città europea diversa.

Dal canto suo Hans Petter Pien Kvam, della Camera di commercio della Norvegia centrale e industria, ha dichiarato che Trondheim è diventata la capitale culinaria della Norvegia e sono lieti di dare il benvenuto a tutti nella loro città e nella loro regione durante la primavera 2024.