Boem VS Boom: Fedez e Lazza hanno copiato la loro bibita?

di Luca Venturino 23 Giugno 2023

Boem e Boom – la somiglianza, tanto sul piano grafico quanto (e soprattutto) su quello sonoro, è innegabile. L’hard seltzer lanciato il mese scorso da Fedez e da Lazza gioca “in casa” la sua prima controversia: avrà mica copiato la NaturalBoom, bibita in lattina creata a Biella da Andrea Campagnolo? Le somiglianze, badate bene, vanno al di là della potenzialmente innocua – ma comunque sufficiente a fare innalzare sopracciglia e, nei casi più gravi, mobilitare avvocati – assonanza nel nome: “Lui mi ha copiato lo zenzero”, ha spiegato infatti Campagnolo. Quel lui, manco ci fosse bisogno di specificarlo, è naturalmente Fedez.

Boem VS Boom: “Fedez, che Lazza fai?”

Insomma, dietro la somiglianza c’è chi sceglie di intravedere una più o meno grossolana malizia. A portare sulla vetrina dei social la questione, con un’accusa non troppo velata, è naturalmente lo stesso Campagnolo, imprenditore che ha creato il “mental drink” – così lui stesso lo definisce – in questione, con l’aiuto di DJ Ringo, ora direttore di Virgin Radio. È subito Boem contro Boom, in altre parole: Campagnolo e Ringo se la ridono, rilassati su di un divano degli studi della radio sopracitata, una bottiglia di NaturalBoom ben stretta in mano, ma la stilettata – anch’essa un gioco di parole impostato sulla somiglianza, tanto per rimanere in tema – non tarda ad arrivare.

“È un po’ un casino con queste bevande ultimamente” scherza Dj Ringo, agitando la bottiglia di Boom che tiene in mano e sincerandosi che il logo sia ben visibile all’occhio elettronico della telecamera. “Bim, bom, bam, bem, bum”. Eh già – vogliamo aggiungerci anche Boom e Boem?

La bevanda che, come accennato, tengono in mano sarebbe la nuova etichetta della Boom, al gusto di sambuco e tè verde; ma c’è anche l’originale al sapore dello zenzero, che di fatto è stato – e continua a essere – marchio di fabbrica del marchio dal suo primo approdo sul mercato. “Fedez, che Lazz fai?” chiede dunque Dj Ringo.

Attenzione, però: se è pur vero che, come vi abbiamo spiegato fino a questo punto, i due prodotti condividano una lista considerevole di somiglianze – a partire con il nome, Boom e Boem per l’appunto, arrivando al sapore allo zenzero -, è bene notare che sussistono anche differenze degne di nota. Quella lanciata da Fedez e Lazza è, come accennato in apertura di articolo, una hard seltzer, ossia una bevanda gassata con tasso alcolico moderato e aromatizzata; mentre la Boom di Biella gioca tutto sugli ingredienti naturali. La palla, in ogni caso, è nella metacampo di CityLife: occhi puntati su Instagram per la potenziale risposta.