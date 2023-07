Bol House apre a Mercato Centrale Torino la sua bottega “del pane e del companatico”

di Manuela Chimera 14 Luglio 2023

Se passate dalle parti del capoluogo sabaudo e fate una capatina al Mercato Centrale Torino, sappiate che al suo interno troverete anche la bottega del pane e del companatico di Bol House. Dopo l’arrivo della bottega della pizza di Marco Quintili, ecco che il Mercato Centrale Torino amplia la sua offerta con le ricette di Bol House, tutte servite rigorosamente all’interno del pane.

Cosa si sa di Bol House al Mercato Centrale Torino?

Anche al Mercato Centrale Torino, Bol House sarà caratterizzato dalla filosofia che sta alla base di questo format abbastanza recente. Effettivamente Bol House ha aperto i battenti solo nel 2019: i suoi tre fondatori hanno portato in Italia un modo alternativo in cui mangiare il pane, ispirandosi a diverse ricette internazionali.

Se ci pensate, all’estero sono molti i piatti serviti nel pane. Per esempio, abbiamo il gulasch ungherese, la zurek polacca, la soupe d’oignon francese e anche il clam chowder della California.

Da qui l’idea di creare un format dove il menu è servito tutto all’interno del pane, la Bol per l’appunto. Il pane, dunque, da semplice contorno diventa un contenitore mangiabile. Ovviamente la Bol non è solo un panino, ma un vero e proprio scrigno di un pane particolare. La ricetta per la creazione della Bol ha impiegato mesi di lavoro, grazie anche all’aiuto di uno dei panettieri storici delle Valli di Lanzo.

Il pane, infatti, deve essere croccante fuori e morbido dentro. Inoltre viene preparato in un laboratorio artigianale che utilizza farine italiane macinate a pietra e provenienti da filiera biologica.

LEGGI ANCHE Torino: Bol House apre un laboratorio di panificazione

Per quanto riguarda il menu, anche al Mercato Centrale Torino verrà rispettata la stagionalità, in base agli ingredienti disponibili. In estate, dunque, troveremo ricette più fresche, mentre in inverno si faranno spazio le zuppe. Non mancano, poi, varianti con carne, pesce e vegetariane.

Tre i formati della Bol fra cui scegliere abbiamo:

regular: è la versione completa, un piatto unico che va a sostituire un primo e un secondo

medium: sono quelle dedicate ai pranzi leggeri

mini: servite in quattro varianti, sono la versione più sfiziosa per chi vuole assaggiare e condividere farciture differenti

Anche al Mercato Centrale Torino non mancano le BOL più gettonate: