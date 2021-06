Bologna, piazza Aldrovandi: accesso di sera solo per andare in ristoranti e bar

Esattamente come fatto a Vicenza, anche a Bologna, per evitare gli eccessi della movida selvaggia, ecco che in piazza Aldrovandi di sera si potrà accedere solamente per andare in ristoranti e bar.

Il sindaco Virginio Merola ha annunciato che in piazza Aldrovandi verrà imposto un accesso contingentato durante le notti del fine settimana. Non sono ancora stati rivelati gli orari definitivi, ma le ipotesi più accreditate parlando delle 20-21 di sera e fino alle 4-5 del mattino successivo.

Quello che succederà è che piazza Aldrovandi sarà transennata nei suoi quattro accessi:

strada Maggiore

vicolo Bianchetti

via San Vitale

via Quadri

Qui verranno creati dei varchi di ingresso e di uscita, presidiati da assistenti civici, Polizia locale e forze dell’ordine. In pratica in piazza potrà accedere solamente chi deve andare nei ristoranti, nei bar e nei locali della zona. Con l’ovvia eccezione dei residenti, dei commercianti e di chi qui ci lavoro: per loro l’accesso e l’uscita sarà sempre garantita.

Lo scopo di tale ordinanza è quello di evitare le “scene indecorose” a cui si è assistito sabato scorso: qui centinaia di giovani hanno fatto festa fino alle 5 del mattino, con musica alta e lasciandosi dietro un tappeto di rifiuti e bottiglie rotte.

Ovviamente i residenti non hanno per niente gradito questo spirito festaiolo fuori da ogni limite e hanno documentato il tutto tramite video condivisi poi sui social. L’ordinanza, però, non è ancora stata emanata: al momento se ne sta ancora discutendo in Prefettura. Tuttavia dovrebbe essere attiva già dal prossimo weekend, con anche misure contro la vendita e il consumo di alcolici (a questo proposito ricordiamo che a Bologna era stato prorogato il divieto di vendita di alcolici dopo le 18).