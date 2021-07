Bonucci e Chiellini in un ristorante in Sardegna: “continuiamo a mangiare pastasciutta”

Un po’ provocazione, un po’ per simpatia, i due calciatori Bonucci e Chiellini ci tengono a far sapere che anche in un ristorante in Sardegna continuano a mangiare pastasciutta.

Mentre in Inghilterra i ristoranti italiani sono deserti per “protesta” (perché “rosicamento” non si può dire), Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini dalla Costa Smeralda cavalcano ancora una volta l’onda dello slogan nato fuori partita e “si tengono allenati” mangiando pastasciutta. Se vi siete persi la celebre frase, Bonucci, dopo la vittoria ai calci di rigore, continuava a ripetere scherzosamente “ne devono ancora mangiare di pastasciutta”. Dopo una settimana circa, i due calciatori ricordano ancora a noi (e soprattutto agli inglesi) quanto sia importante “mangiare pastasciutta”.

Avevamo scoperto che effettivamente la frase di Bonucci aveva un fondo di verità, però: gli inglesi mangiano poca pasta, anzi, nel 2021 i consumi nel Regno Unito sono crollati del 25%. Non solo: a Wembley, proprio fuori lo stadio dove si è tenuta la finale degli Euro2020, si mangia davvero la “pastasciutta di Bonucci”. Simone Remoli, titolare della catena di locali “Pasta Remoli”, ha deciso di “servire” agli inglesi un ”after match special’: ha inserito nel suo menu infatti ” la ”pastasciutta di Bonucci”, dopo che Leonardo ha “zittito” i tifosi inglesi ricordandogli appunto che non hanno ancora mangiato abbastanza carboidrati per essere al nostro pari.

Ora, mentre i giocatori della Nazionale si godono una vacanza in Sardegna (mangiando un bel piatto spaghetti), i fan su Instagram rispondono alla loro simpatica foto: “Vi prego, aprite un ristorante a Londra”.