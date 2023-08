Boomer all’erta: arriva la versione Kinder di Indovina Chi?

di Manuela Chimera 5 Agosto 2023

Nel tentativo di rendere meno traumatico il ritorno a scuola dopo le vacanze estive (possiamo considerare il primo giorno di scuola come una sorta di lunedì all’ennesima potenza), ecco che Kinder ha deciso di lanciare il progetto Kindertime, per ricordare a tutti il tempo di qualità passato insieme proprio durante le vacanze da bambini e adulti. E dunque, per giocare insieme, ecco che arriva l’Indovina Chi? di Kinder, con i personaggi del classico gioco da tavolo Hasbro sostituiti da tante versioni della mascotte Kinderino.

L’Indovina Chi? di Kinder dove tutti i personaggi sono lo stesso personaggio

Praticamente grazie alla collaborazione con Hasbro, ecco che Kinder ha realizzato una rivisitazione di un celeberrimo gioco da tavolo, Indovina chi? Solo che, visto che siamo nella versione Kinder, in questo caso tutti i personaggi saranno degli alter ego di Kinderino, la mascotte a forma di uovo di Kinder. Al posto delle solite domande “È maschio? Femmina?”, ecco che potremmo chiedere “È un Kinderino con cappello? Con gli occhiali?”. Perché tutti Kinderini sono, cosa che all’inizio in effetti potrebbe destabilizzare un po’.

Saranno 24 i personaggi interpretati da Kinderino, fra cui figurano anche il musicista, il nuotatore, il detective e la streghetta. Se siete interessati al gioco, ecco che dal 22 settembre al 15 ottobre bisognerà comprare 6 euro in prodotti Kinder (ma solo quelli aderenti alla promozione, quindi fate attenzione), caricate lo scontrino dalle ore 9 alle ore 23 ddal 22 settembre 2023 al 16 ottobre 2023 nell’apposita sezione che sarà creata sul sito www.kinder.it, seguite le istruzioni e partecipate poi all’estrazione di uno degli oltre 100 Indovina Chi? messi in palio.

Quindi la vincita non è garantita. L’unica cosa garantita è che tutti i partecipanti, nel momento in cui caricheranno lo scontrino, potranno scaricare dall’area personale sul sito tre giochi Print&Play digitali in formato PDF, ovviamente tutti inerenti Kinder. Altre attività presenti sul sito e collegate al ritorno a scuola sono quelle targate Kinder Pinguì e Kinder Fetta al Latte:

Happy Back to School: karaoke

Giocolazione: bigliettini da pescare la mattina

Gli amici della merenda: schede colorate da dedicare agli amici

Emozioni da Frigo: bisogna scegliere l’emozione di Fiocco adatta alla giornata e attaccarla sul calendario delle emozioni per creare una Scatola dei ricordi

A proposito di giochi Kinder e Hasbro, Indovina Chi? non è certo il primo frutto di questa collaborazione. Girando un po’ in rete (in particolar modo su eBay) si trova la versione Monopoly Kinder, anche qui con protagonista Kinderino