Boss delle Cerimonie: Davide Gaetano torna dalla Svizzera alla Sonrisa

Dopo essere emigrato per qualche mese in Svizzera a causa delle crisi per il Covid, Davide Gaetano torna al castello del Boss delle Cerimonie.

di Valentina Dirindin 30 Agosto 2021

Aveva fatto notizia il fatto che anche un posto super pop come La Sonrisa (alias Il castello del Boss delle Cerimonie) fosse rimasto vittima della crisi economica causata dal Covid: tanto che anche Davide Gaetano, storico volto del programma di Real Time, se n’era andato a vivere e lavorare in Svizzera.

Lo aveva comunicato lui stesso sui social, con un post scritto “con il cuore in mano”, in cui spiegava di essere alla ricerca di occupazione dalle parti di Berna. Oggi, lo storico caposala della Sonrisa torna in Italia, accolto dai suoi fan sui social. Proprio lì, ancora una volta, dà la notizia del termine della sua “parentesi Svizzera”: “Sono stati quattro mesi intensi e pieni di motivazione. Quando arrivai, attraverso la mano tesa da @chef.marcofalvo il quale non potrò mai ringraziare troppo, ero demotivato e sfiduciato. Un anno e mezzo di fermo mi aveva messo a dura prova e non sapevo come fare”, racconta.

“Ma qui ho avuto la possibilità di riprendere forza. È stato anche motivo di introspezione e ho rivalutato parecchie cose. Ho avuto nuovi amici intorno e ho visto paesi sconosciuti. Ad oggi non so il futuro cosa mi presenterà ma so di certo che riabbracciare la famiglia sarà la prima cosa che farò”. E i primi abbracci, a quanto pare, sono proprio quelli della Sonrisa: “è ritornato nelle braccia di Zio Sabatino al Castello”, si legge in un post che vede Davide Gaetano abbracciato a Sabatino Polese.