Braciami Ancora truffato a Parigi con una bistecca da 300 euro

I food influencer Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno denunciato una truffa per una presunta bistecca da 300 dollari avvenuto a Parigi, in una delle più famose steak house della città

di Manuela Chimera 2 Aprile 2023

I due food influencer Michele Ruschioni di Braciami Ancora e Paola Marsella hanno raccontato in un video pubblicato sui social una truffa avvenuta in una delle più famose steak house di Parigi, La Maison de L’Aubrac. Qui, a fronte di un conto finale di 303 euro, non è stata portata loro la bistecca che avevano scelto prima della cottura, pagando comunque un conto da 300 euro.

Braciami ancora e la truffa della bistecca a Parigi

La storia inizia quando Michele Ruschioni e Paola Marsella hanno deciso di andare a mangiare a La Maison de L’Aubrac, una delle steak house più famose di Parigi, sita nell’ottavo arrondissement. Da bravi influencer, hanno documentato tutta la serata con un video.

Entrando, hanno mostrato la parete dove è esposta la carne a frollare. Fin qui tutto ok. Accomodatisi al tavolo, viene loro proposta una scelta fra diversi tagli e i due, fra i diversi piatti ordinati, optano per un pezzo di filetto.

Comincia così la cena. Si parte con una tartare di carne non ben condita (e Ruschioni commenta sostenendo che se è questo che la miglior steak house di Parigi riesce a produrre, figurati tutte le altre) e un carpaccio di carne non solo servito in un piatto il cui colore avrebbe fatto gridare all’“obbrobrio” i giudici di MasterChef, ma anche condito con una quantità tale di insalata e Parmigiano tale da surclassare nettamente la quantità effettiva di carne presente nel piatto. Diciamo che forse in cucina dovrebbero rivedere le proporzioni fra gli ingredienti.

E si arriva così alla pieta dello scandalo. Viene portata la carne prescelta all’inizio e, oltre a problemi di cottura e a coltelli che non tagliano, ecco che Paola fa subito notare come quella non sia affatto la carne da loro scelta. Basta anche solo confrontare le foto del prima e del dopo: la carne prescelta era un pezzo di filetto alto, la bistecca arrivata nel piatto era una normalissima e piatta bistecca. Inoltre era molto più piccola di quella ordinata.

Così i due chiamano al tavolo il cameriere, riferendogli che quella non era la carne da loro ordinata. Il cameriere inizia a discutere, arrivano i gestori del locale e tutti continuano a sostenere che quella sia la bistecca ordinata.

Così i due influencer hanno mostrato ai gestori le foto scattate prima e dopo: di fronte all’evidenza dei fatti, alla fine il ristorante ha ammesso di aver fatto un errore. E per scusarsi dell’accaduto gli hanno fatto uno sconto… di ben 10 euro su un conto di 303 euro (conto comprensivo di: tartare scondita, carpaccio con più insalata che carne, bistecca normale al posto del filetto e tanta insalata, zucca e purè di patate)! Michele e Paola hanno parlato di una palese presa in giro, sostenendo che, avendo visto che erano due turisti, hanno provato a fregarli.

Ecco il video dove i due influencer hanno denunciato l’accaduto:

[Crediti Foto | Screenshot dal video di YouTube]