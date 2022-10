Salt Bae porta la bistecca in oro a Milano: aprirà un ristorante il prossimo anno

Salt Bae sta per portare la sua tamarraggine in quel di Milano? Voci di corridoio sostengono che aprirà un ristorante il prossimo anno.

di Luca Venturino 5 Ottobre 2022

La tamarraggine della bistecca d’oro e l’ostentata teatralità della cascata di sale sul gomito sono pronte ad approdare in quel di Milano: pare infatti che il buon vecchio Nusret Gökçe, meglio noto al pubblico con lo pseudonimo di Salt Bae, abbia intenzione di aprire un ristorante nel capoluogo lombardo non prima dell’anno prossimo. Lasciamo un generoso margine di dubbio perché, di fatto, non ci risulta ci sia ancora nulla di certo: la notizia è trapelata nell’evanescente dimensione di Instagram, dove tutto può arrivare a costituire un rumor, e più precisamente dall’account di @milanohafame.

I gestori della pagina si trovavano nel locale di Salt Bae in quel di Mykonos e hanno approfittato di un momento di intimità con il ristoratore per chiedergli quando aprirà un ristorante nella città meneghina. La sua risposta, come accennato, è stata “L’anno prossimo”. Ora, lungi da noi il voler mettere in discussione la buona fede di Salt Bae o dei ragazzi che gestiscono la pagina Instagram in questione, ma ci sembra importante sottolineare che di fatto la risposta di Gökçe ha delle venature un po’ evasive – un’ipotesi rafforzata dal fatto che non ha voluto far trapelare nessun altro dettaglio circa questa fantomatica apertura.

In altre parole, i nostri amici milanesi potrebbero dover aspettare ancora un bel po’ prima di godersi una bistecca in lamina d’oro; e se invece state accarezzando l’idea di presentare un Curriculum vi invitiamo a fare attenzione: pare che il buon Salt Bae non abbia il migliore dei rapporti con i suoi camerieri o ex dipendenti.