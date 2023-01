Brooklyn Bekham prepara una lasagna vegana, ma anche questa volta non convince il web

di Manuela Chimera 27 Gennaio 2023

Ops, I did it again… Così cantava Britney Spears e questa potrebbe essere anche la colonna sonora della nuova videoricetta di Brooklyn Beckham che, come le precedenti, non ha convinto il web. Il figlio di David e Victoria Beckham questa volta si è cimentato con una lasagna vegana. Solo che, oltre alla pioggia di critiche negative (alcune anche pretestuose, a dire il vero), c’è anche chi lo ha difeso, chiedendo di porre fine ai commenti negativi gratuiti.

Brooklyn Beckham e la ricetta della lasagna vegana

Ma cosa c’era di così terribile nella lasagna vegana di Brooklyn? Beh, qualche precisino ha fatto notare alcuni errori di tecnica, cosa che se Brooklyn partecipasse a MasterChef Italia (a proposito, avete letto i top e i flop dell’ultima puntata? Un consiglio: e non l’avete ancora fatto, fatelo, vi lustrerete gli occhi) farebbe ululare dal dolore Bruno Barbieri. Per esempio, il fatto di aver tagliato il basilico col coltello non è piaciuto ai puristi.

In generale, poi, c’è anche stata la questione della “lasagna vegana”, ma qui la stessa cosa sarebbe successa con qualsiasi altro piatto italico noto per avere fra gli ingredienti dei prodotti di origine animale e che fosse stato trasformato nella sua versione vegana: ci si sarebbe lamentati comunque.

In questo preciso caso, oltre a cipolle, aglio, melanzane e pomodoro, Brooklyn ha usato formaggio non formaggio e carne non carne. Scandalo per alcuni, ma altri hanno sottolineato che trattandosi della versione vegana non poteva certo usare formaggio e carne veri. Il che ha come corollario il fatto che il formaggio non filasse come da precetto proprio perché quello vegano tendenzialmente fila di meno rispetto a quello vero.

Tralasciamo poi chi ha tuonato che “E, ma usa la mozzarella, allora non è vegana”: probabilmente costui si è scordato l’esistenza dei formaggi vegani. La cosa interessante, al di là che la ricetta possa piacere o meno e che siate fautori o meno della lasagna tradizionale vs versioni alternative vegane, è che oltre ai commenti e critiche negative, si sono levate voci in difesa di Brooklyn.

Molti utenti, infatti, hanno invitato a smorzare i toni, parlando di bullismo e di critiche gratuite e infondate, chiedendo agli altri utenti di tenersi per sé la propria negatività. In parecchi hanno poi chiesto quale tipo di formaggio/mozzarella vegana avesse usato, mentre diversi hanno ringraziato Brooklyn per aver portato sul profilo una ricetta vegana.

Ci sono anche commenti di italiani che, al di là del fatto di accettare una lasagna vegana o meno, sostenevano che il problema fosse da imputarsi alla qualità degli ingredienti. Altri, invece, continuano a ribadire che questa non è una lasagna, bensì sono verdure a strati in salsa di pomodoro inframezzati da strati di pasta. In diversi sostengono che questo piatto manchi di finezza, mentre molti sottolineano l’assenza della besciamella.

Ok, al netto della questione del vegano non vegano, tutti i detrattori dovrebbero provare a farsi un esame di coscienza: in quanti, anche italiani, preparano la lasagna seguendo la ricetta della tradizione e usando ingredienti di qualità e quanti, in realtà, usano varianti alternative e discutibili di tale ricetta dando fondo agli ingredienti avanzati nel frigo?

Qui puoi trovare il video su Instagram con tutta la procedura per preparare la lasagna vegana di Brooklyn Beckham: