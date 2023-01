Victoria Beckham difende la ricetta dell’arrosto crudo del figlio Brooklyn

di Manuela Chimera 9 Gennaio 2023

Ah, quando al cuore di mamma non si comanda e si cerca di difendere anche l’indifendibile. O almeno, lei ci prova. Stiamo parlando di Victoria Beckham che ha tentato di difendere l’improbabile ricetta dell’arrosto crudo del figlio Brooklyn. Sì, proprio lui, quello che ha condotto fieramente un cooking show senza saper cucinare (ma a quanto pare infilare delle fette di salumi in un panino è cucinare. A questo punto nominatemi chef seduta stante!), che ha fatto inorridire gli italiani con la sua pasta al pesto col limone e che ha proposto un gin tonic “sperimentale” che ha alquanto confuso l’internet.

Victoria Beckham, il figlio che non sa cucinare e l’arrosto crudo

Il problema è che Brooklyn Beckham ci crede tantissimo in questa cosa di essere uno chef, solo che è la cucina a non credere in lui. E giustamente, a quanto pare. Il figlio maggiore di Victoria e David Beckham è tornato a imperversare su Instagram con un video dove, insieme alla moglie Nicola Peltz, preparava un arrosto di carne a livello Michelin.

Solo che i fan sono leggerissimamente inorriditi quando hanno notato che quell’arrosto era praticamente crudo. Mentre alcuni utenti gli dicevano che l’arrosto era crudo, ecco che altri hanno cercato di difenderlo. E fra questi c’era anche la madre.

In una storia su Instagram ormai cancellata, Victoria diceva che ci avrebbe provato per “tuo padre, i tuoi fratelli e le tue sorelle”. Victoria ha poi continuato sostenendo che “è raro che le persone non siano così crude”. Ora, la domanda è lecita: in cosa ci avrebbe provato? A difendere l’indifendibile? Ad assaggiare comunque quella carne cruda, nonostante tutti sappiano quanto sia frugale e minimalista la dieta dell’ex Spice Girls?

Comunque sia, al momento tutto tace anche da parte di Brooklyn. Che va bene la carne un po’ al sangue, ma servire un arrosto praticamente crudo non si fa. Proprio no.

Comunque sia, Brooklyn, che preferisce definirsi “cuoco” e non “chef” (ci mancherebbe altro), ha più volte spiegato che in cucina è autodidatta quasi al 100%. Il che spiega perché non possa prendersela con i suoi maestri visto che è il maestro di se stesso. Brooklyn ha anche aggiunto che è dall’inizio della pandemia che ha cominciato a cucinare ogni singolo giorno. Ok, e in tre anni di pandemia non hai ancora imparato come cucinare un arrosto? Forse è giunta l’ora di prendere un maestro vero. O di dedicarsi a qualcos’altro.