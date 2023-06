Bruce Dickinson degli Iron Maiden firma la copertina della nuova The Good Beer Guide

di Manuela Chimera 10 Giugno 2023

Anche se non bevete la birra, forse potreste voler comunque acquistare la prossima edizione della The Good Beer Guide. Questo perché la copertina del nuovo volume è stata realizzata niente meno che da Bruce Dickinson degli Iron Maiden. Anzi: il frontman della band ha anche scritto la prefazione del volume.

Bruce Dickinson degli Iron Maiden disegna la copertina della The Good Beer Guide

Ovviamente Bruce Dickinson ha realizzato la copertina della nuova edizione The Good Beer Guide nel più puro stile Iron Maiden, proponendo la mascotte della band Eddie con tanto di schiuma traboccante. Assolutamente adorabile!

Comunque sia, The Good Beer Guide è una nota guida alla birra e ai pub del Regno Unito, di proprietà della Campaign for Real Ale (nota anche con l’acronimo CAMRA). La guida si occupa di esaminare e valutare 4.500 fra i migliori pub della Gran Bretagna ed è una delle guide più consultate da chi cerca le migliori pinte di birra britanniche.

La prossima edizione è quella del 2024 (siamo arrivati, ormai, alla 51esima edizione), quella che rischia di diventare seriamente da collezione per via sia della copertina di Dickinson che per la sua prefazione. In quest’ultima il frontman degli Iron Maiden parla della tradizione culturale dei pub in Gran Bretagna, sottolineando l’importanza di proteggerne il patrimonio, il fascino e la natura accogliente di pub e locali similari, non dandoli mai per scontati.

Inoltre Dickinson ha anche parlato del fatto che pub e locali siano un rito di passaggio per molte band (ecco qua il legame fra birra, pub e Iron Maiden): parecchi musicisti britannici iniziano la loro carriera nel Regno Unito proprio suonando nei pub londinesi, esattamente come fatto dagli Iron Maiden all’inizio della loro carriera circa 50 anni fa.

La copertina della The Good Beer Guide 2024 ha come protagonista Eddie, la mascotte degli Iron Maiden, nonché simbolo vivente (o morente o non-morto o non-proprio-vivente visto che è un teschio) della gamma di birre Trooper della band, birre prodotte dal birrificio Stockport Robinsons. L’occasione, poi, è anche quella giusta: proprio quest’anno la birra Trooper degli Iron Maiden celebra il suo decimo anniversario.

Nik Antona, presidente nazionale di CAMRA, ha dichiarato che sono onorati del gatto che Bruce Dickinson abbia scritto la prefazione per la The Good Beer Guide 2024. Entrati nel secondo mezzo secolo di produzione della Guida, non c’è stato modo migliore per presentare l’edizione di quest’anno. Antona ha poi aggiunto che gli ultimi anni sono stati un periodo molto difficile per il settore e ha ribadito che hanno bisogno di maggior supporto per poter mantenere aperti i pub inglesi.

Se volete una copia della suddetta guida, però, dovete aspettare il 28 settembre: qui potrete scegliere se ordinarne una copia in edizione standard, con la copertina alternativa o con la copertina rigida.