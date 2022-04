Bruno Barbieri: in libreria il suo nuovo libro “Cucina con me”

Arriva in libreria il nuovo libro di cucina dello chef Bruno Barbieri: ecco quali ricette ci aspettano in "Cucina con me".

di Manuela 22 Aprile 2022

Ci siamo: Bruno Barbieri torna in libreria con il suo nuovo libro di cucina. Si intitola “Cucina con me” ed esce a tre anni di distanza dal precedente volume, “Domani sarà più buono – Da ogni piatto possono nascere nuove ricette”.

Ma cosa cambierà in questo nuovo libro, a parte un maggior uso della sintesi del titolo? In pratica Barbieri ha scritto il libro come se fosse un viaggio culinario lungo un anno. Suddiviso per mesi, ecco che lo chef più sgargiante di MasterChef ha ideato un menu adatto a ogni mese, con ricette facili da preparare e legate alla tradizione culinaria italiana.

Ovviamente le ricette proporranno ingredienti stagionali. Ciascun mese dell’anno avrà il suo primo, un secondo di carne o pesce, un contorno e un dolce legato alla stagione e agli ingredienti che il periodo propone.

Idealmente questo libro di cucina è un omaggio alla classica cucina delle nonne e delle mamme (il che mi ricorda che fra poco è la Festa della Mamma, grazie Barbieri, probabilmente non lo sai, ma hai appena salvato tutti coloro che non avevano ancora idea di cosa regalare alla propria madre), scritto pensando ai ricettari delle nostre genitrici. Lo stesso Barbieri ha spiegato di aver voluto realizzare un libro di cucina “vecchio stile”, fatto di ricette da cucinare e da vivere, non solo da guardare.

Il libro è pensato per essere usato e non per prendere polvere in libreria. Queste le parole dello chef: “Deve perdere l’odore di inchiostro per profumare di carne e di pesce, di cipolla e di aglio, con le pagine macchiate di olio e di sugo, come i vecchi ricettari delle nostre mamme e delle nostre nonne”.

La prefazione del volume, poi, è ad opera di Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, storico amico dello chef che ricorda come, ogni tanto, una canzone li porta a parlare di un particolare piatto. A volte, invece, è il piatto che suggerisce la musica giusta per accompagnarlo.