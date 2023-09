Bruno Barbieri non convince con le sue ricette sudamericane: pop corn nel ceviche?

Sul suo account Instagram Bruno Barbieri ha postato un paio di "ricette sudamericane" che non hanno proprio convinto i fan. Quei tacos non erano tacos e cosa ci facevano i pop con nel ceviche?

di Manuela Chimera 14 Settembre 2023

Come fa spesso, Bruno Barbieri ha postato su Instagram alcune sue ricette. Solo che le ultime “ricette sudamericane” non hanno proprio convinto tutti i fan che al grido di “Quel tacos non è un tacos” e di “Che ci fanno i pop corn nel ceviche?” hanno assai criticato le sue scelte.

Bruno Barbieri e la storia delle ricette sudamericane

Ci sono così tante sfaccettature in questa vicenda che è difficile decidere da dove iniziare. Prima di tutto Barbieri nel post dei tacos ha specificato che questi sono “i suoi tacos”, quindi ci sta che ci sia qualche differenza rispetto a un’ipotetica ricetta originaria (come se anche in Messico non ci fossero varianti di questa ricetta).

In secondo luogo questa abitudine di criticare a prescindere le ricette altrui (parliamo di ricette fatte comunque come si deve, non di raffazzonate cene in stile Girl Dinner) dovrebbe meritarsi l’etichetta di “Chi è senza peccato scagli il primo scalogno”. Perché siamo sicuri che tutti quelli che fanno i superiori seguono pedissequamente le ricette della tradizione? Perché vi vedo che, nell’oscurità della vostra cucina, prendete i primi ingredienti che trovate a portata di mano o sostituite questo o quell’altro ingrediente a seconda di come vi fa comodo.

In terzo luogo c’è questa altra abitudine di fare due pesi e due misure. Se al web o agli aspiranti critici culinari casalinghi 2.0 quel giorno prende bene, ecco che la prima ricetta in cui si imbattono in cui lo chef di turno più o meno famoso prova a fare un abbinamento azzardato o a sostituire questo con quello, gridano “al miracolo” e “genio” (da leggere con l’intonazione alla Boris). Ma se fanno la stessa cosa in un giorno in cui hanno la luna storta, ecco che un abbinamento o una sostituzione similare diventano lo scandalo del secolo, una piaga d’Egitto, la causa della fine del mondo.

Comunque sia, i Commenti al di sotto di queste due ricette confermano un po’ queste supposizioni. Partiamo dal post relativo al ceviche:

Nella didascalia Barbieri spiega che oggi si viaggia in Perù con del pesce fresco, una marinatura decisa ed ecco che il ceviche è pronto. Molti commenti qui hanno sottolineato il fatto che Barbieri abbia osato mettere il pop corn nel ceviche, ricordandogli (come se lui non lo sapesse e non fosse uno chef) che nel ceviche ci va il mais, ma non il pop corn. Fortunatamente, però, c’è stato qualche commento illuminato che ha fatto notare come questa fosse la sua versione della ricetta e come a casa sua ognuno faccia quello che vuole. E che se uno vuole la vera ricetta peruviana ci sono tanti siti che la propongono.

Ma vediamo una selezione dei Commenti:

“Scusi chef Barbieri, ma in Perù non si mette il popcorn 😅😅 se no, la CANCHITSA , che e un tipo di mais, si, ma non c’entra niente con il popcorn. 🙌 Grazie cmq per provare una delle tante ricette peruviane che son buonissime”

“Pop corn nel Ceviche, ma perché…che cosa di male ti abbiamo fatto noi peruviani😢”

“Questo è peggio al che mette la panna in la carbonara!”

“Inguardabili i pop corn sui piatti di cibo…come l’ananas sulla pizza”

“Chef io ti adoro… Ma il popocorn.. croccantezza, sapidità, poi ho tutto da imparare ma mi sembra un eccesso”

“Immaginate la carbonara con papaya, yogurt e foglie di coriandolo sopra. 🤦🏼‍♂️”

Passiamo poi al post dei tacos. Anche qui nella didascalia Bruno Barbieri ha specificato che questi erano i suoi tacos, un must dello street food in Sudamerica. Ecco il post:

Ma anche qui non mancati i commenti critici, sia per quanto riguarda il piatto che per quanto concerne problemi geografici: