Bruno Barbieri vittima dei tifosi della Juve, che però ce l’avevano con un altro

di Manuela Chimera 28 Marzo 2023

Povero Bruno Barbieri, non c’è mai un attimo di pace. Ieri per un po’ è stato in tendenza sui social, ma non certo per qualcosa che aveva fatto o detto. Infatti i tifosi della Juve si sono scagliati contro Bruno Barbieri, solo che hanno preso di mira quello sbagliato. I tifosi, infatti, ce l’avevano con l’omonimo Bruno Barbieri, presidente del Codacons Emilia Romagna. Solo che, per errore, hanno taggato lo chef Bruno Barbieri, che nulla aveva a che fare con quella storia.

Bruno Barbieri e il curioso caso di omonimia

Bruno Barbieri non ha problemi solo con il suo sosia, ma anche con chi ha il suo stesso nome e cognome. Tutto nasce quando i tifosi juventini, non particolarmente attenti e fisionomisti a quanto pare, visto che i due Barbieri non si assomigliano neanche lontanamente, hanno deciso di prendersela con il Bruno Barbieri presidente del Codacons dell’Emilia Romagna e vicepresidente nazionale sempre del Codacons.

Effettivamente lunedì mattina il Bruno Barbieri del Codacons sulla Gazzetta dello Sport aveva proposto una maxi causa di risarcimento collegata alla storia delle plusvalenze e dei contratti della Juve con i giocatori. Questo Bruno Barbieri, essendo fra l’altro un avvocato, aveva ventilato l’ipotesi di creare un’azione civile collettiva per risarcire gli sportivi che avevano visto partite che non erano regolari in quanto la campagna di acquisti non era stata regolare.

Ok, tralasciando di commentare le motivazioni di una causa del genere, i tifosi juventini, leggermente punti sul vivo dalla questione, hanno iniziato sui social una shitstorm contro Bruno Barbieri. Sbagliando, però, Bruno Barbieri e prendendosela con lo chef, non con l’avvocato. Che ormai ci siamo rassegnati al fatto che la gente commenta senza neanche leggere gli articoli, ma limitarsi a dare un’occhiata solo al titolo, ma adesso non controlliamo neanche più le foto dei profili?

LEGGI ANCHE Bruno Barbieri su Instagram parla di nuovi progetti, ma non svela i dettagli

Chissà come avrà preso la cosa il Bruno Barbieri chef? Fra l’altro lui con la Juve non ci azzecca proprio niente, visto che tifa Bologna e Inter.

Ecco alcune perle dei tifosi che hanno scambiato i due Bruno Barbieri:

“Bruno Barbieri vai a cercare peli di ca**o nei letti di hotel invece di rompere il ca**o”

“Ma bruno barbieri da quando fa l’avvocato? Non faceva lo chef a masterchef?”

“Bruno Barbieri tornasse in cucina, che gli si addice di più…”

“@brunobarbieri ma torna a fare la carbonara con lo stracchino”

“Bruno Barbieri sarebbe meglio che continuasse a fare MasterChef.”

E giustamente ora ci si chiede se non sarà il Bruno Barbieri chef a decidere di far causa al Bruno Barbieri avvocato per tutto il caos scatenato dalle sue parole.