Bruno Barbieri su Instagram parla di nuovi progetti, ma non svela i dettagli

Bruno Barbieri sul suo account Instagram parla di nuovi progetti e novità in vista, ma non rivela ulteriori dettagli. E l'hype si impenna.

di Manuela Chimera 6 Febbraio 2023

Sul suo account Instagram, Bruno Barbieri ha gettato il sasso e poi ha nascosto la mano. Lo chef, attualmente in televisione con la nuova stagione di MasterChef Italia, ha pubblicato un post nel quale spiega di essere in procinto di portare a termine tanti progetti. Solo che poi aggiunge che non può rivelare niente, ma che ne vedremo delle belle. Cosa fai Barbieri, mi crei hype e poi ci lasci a bocca asciutta?

Quali sono i nuovi progetti in cantiere di Bruno Barbieri?

Beh, nessuno lo sa. O meglio: la stampa ancora non lo sa fino a quando lo chef non rivelerà qualche dettaglio in più. Queste le sue parole criptiche: “Settimane intense, piene di progetti da ultimare. Non posso ancora dirvi niente ma… ne vedrete delle belle! Nel frattempo, buon weekend a tutti”.

Barbieri non si sbottona molto. Quello che si capisce è che sta lavorando parecchio in queste settimane (ma non a MasterChef perché il programma è registrato) e che sta finendo diversi progetti. Quali, però, non si sa in quanto non rivela niente, se non che ci aspettando grandi cose.

Il tutto postando una foto in cui, sfoggiando un look assai elegante e lontano dai completi variopinti in stile unicorno sfoggiati durante alcune delle ultime puntate di MasterChef, scruta sorridente l’orizzonte appoggiato a quello che sembra essere un muro di metallo arrugginito. Che stia pensando di aprire un nuovo locale in una qualche location in stile indrustriale? È la paratia di una vecchia nave?

Andando a leggere nei Commenti, possiamo vedere Marvin Gauci commentare con un “Top”. Che i due stiano realizzando qualcosa insieme? O si tratta di semplice sostegno per un collega? Gli altri commenti forniscono scarsi indizi. In molti sostengono che sia un bravo cuoco, ma che non gradiscono come tratta gli altri.

Il riferimento è chiaramente alla vicenda di Silvia che, uscita da MasterChef, ha dichiarato che non le sono affatto piaciute le parole che lo chef le aveva rivolto relative al suo look un po’ “sciatto” nell’ultima puntata in cui ha partecipato come concorrente. Barbieri non ha ancora commentato l’accaduto, quindi è probabile che tutto cada nel dimenticatoio, un po’ come le esternazioni di un altro eliminato che si era lamentato di come i giudici trattino i concorrenti e sostenendo che, per riprendersi, era dovuto andare in analisi.

Mai come quest’anno i concorrenti di MasterChef si sono scordati di star partecipando a MasterChef Italia e non allo Zecchino d’Oro. Lo so, nelle edizioni di MasterChef degli altri paesi i giudici non sono così “cattivelli” e sono tutti amiconi, ma forse, e dico solo forse, mercato diverso, richiede approcci diversi. Se in Italia si è seguita questa linea è perché il mercato italiano richiedere questa tipologia di narrazione.

Tralasciando i commenti su quanto sia bravo come cuoco (e tralasciando quelli di chi va sul suo profilo per scrivere che non guarda mai i suoi programmi perché gli è antipatico… Sì, ma allora perché vai a commentare il suo profilo se ti è così antipatico?), ecco che altri auspicano che si riferisca all’uscita della nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri. Anche se vista la foto, sembra poco probabile che quel ferro arrugginito si riferisca a un ipotetico hotel (a meno che l’hotel in questione non sia ad Alcatraz, ma ne dubito fortemente).

Qualche commento parla di Perugia, qualcun altro dell’America e qualcuno parla di Miami. Tuttavia non si capisce se si tratti di ipotesi o di vaghi indizi. Non ci resta che attendere per scoprirlo.