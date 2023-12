Brutto risveglio per Massimo Bottura: nella notte i ladri sono entrati nel suo ristorante

No, niente pacchi regali cautamente infilati sotto l’albero di Natale, niente piatto di latte e biscotti misteriosamente scomparso, niente dolcetti lasciati sul tavolo in cucina – il risveglio di Massimo Bottura dello staff della Franceschetta 58, rinomato bistrot della più estesa Francescana family incastonato nel pieno cuore di Modena, è stato decisamente più amaro.

Il ristorante è infatti stato visitato da alcuni ladri che, stando a quanto si può apprendere dalle prime indiscrezioni delle forze dell’ordine, sarebbero riusciti a fare il loro ingresso forzando una finestra. Pare che i malviventi abbiano optato per dirigersi direttamente verso il registratore di cassa dove hanno fatto bottino di circa ottocento euro, per poi fuggire nel buio della notte.

Furto da Massimo Bottura: le indagini della polizia

Una sorpresa decisamente amara, dicevamo. Il colpo, secondo quanto riportato da alcune testate giornalistiche locali, sarebbe avvenuto nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 dicembre; ed è bene notare che non si è affatto trattato di un caso più o meno isolato. Stando alle più recenti ricostruzioni, infatti, i ladri – una volta messo a segno con relativo successo il furto al ristorante di Massimo Bottura – avrebbero tentato di fare lo stesso anche nei locali nelle immediate vicinanze.

La refurtiva, come già accennato in apertura di articolo, ammonta al fondo cassa di circa ottocento euro e a qualche genere alimentare; mentre – stando a quanto riportato – non sono stati segnalati particolari danni di natura strutturale al ristorante (fatta eccezione, naturalmente, per la vetrata frantumata dai ladri per entrare all’interno).

Nella mattinata di mercoledì 20 dicembre la polizia scientifica di Modena, accompagnata dagli agenti della Squadra Mobile, hanno effettuato il primo sopralluogo per valutare in che direzione avviare le indagini. Come potrete immaginare saranno fondamentali, al fine di individuare i ladri, le eventuali impronte digitali lasciate da questi ultimi e la presa visione delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Nel frattempo, per Massimo Bottura e il suo staff, non c’è che da attendere. Lo chef, tradizionalmente molto attivo sui suoi canali social, non ha (ancora) voluto commentare l’accaduto: né sul suo profilo Instagram personale né su quello dedicato alla Franceschetta 58 sono apparsi post o storie a tal proposito.

In altre parole quello che per Massimo Bottura è stato un anno denso di successi – pensiamo al trionfo di Casa Maria Luigia come migliore B&B al mondo – e nuove aperture – La Bottega del Tortellante e Al Gatto Verde tra le più recenti – punta a concludersi con una nota amara.