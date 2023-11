Casa Maria Luigia di Massimo Bottura è il miglior Bed&Breakfast al mondo

di Luca Venturino 7 Novembre 2023

Galeotta fu (anche e soprattutto) la colazione. Casa Maria Luigia, la celebre villetta del XVII secolo incastonata nella campagna emiliana e gestita da Massimo Bottura e da sua moglie Lara Gilmore, è stata riconosciuta come il migliore Bed&Breakfast al mondo dal Financial Times. Una sentenza che, come probabilmente avrete intuito dalla nostra apertura di articolo, è stata generata in particolare dalla colazione, che pare abbia folgorato i redattori del giornale inglese: “Massimo Bottura ha portato il suo ingegno alla casa” si legge nella recensione. “Andate per la cena, ma rimanete per la spettacolare colazione”. Agli ordini, e con piacere.

Casa Maria Luigia: la recensione del Financial Times

D’altro canto, la nonna l’ha sempre ripetuto – la colazione è il pasto più importante della giornata; e figuriamoci quando di fatto stiamo parlando di Bed&Breakfast. Un filone, quello tra nonne e colazione, che evidentemente ha ispirato anche lo stesso Massimo Bottura: “Le colazioni sono lontane dai soliti buffet italiani” si legge ancora nella recensione del Financial Times a Casa Maria Luigia. “Si tratta di manicaretti cotti nel forno a legna del giardino, che si ispirano ai banchetti che la nonna di Bottura preparava la mattina di Natale”.

Ci perdonerete se vi faremo venire un po’ di acquolina in bocca: il menu, scrive ancora il Times, prevede due tipi di focaccia (una insaporita con l’extra vergine, l’altra con miele e ricotta freschissima); un paio di frittatine cotte nel forno a legna (con cipolle caramellate e aceto balsamico tradizionale di Modena una, con spinaci, pomodorini e Parmigiano-Reggiano l’altra); erbazzone (un caratteristico tortino della zona Reggio Emilia, fatto con spinaci, bietole, robiola e Parmigiano-Reggiano); vari frutti e verdure saltate in padella (dai fichi alle pesche, passando anche per i pomodori di San Marzano e i cavolini di Bruxelles) e infine biscotti con biscotti con gocce di cioccolato e panini alla cannella.

Immancabile, poi, lo gnocco fritto modenese, o ancora la classica torta mantovana alle mandorle. Insomma, l’abbondanza di scelta non manca, tant’è che i più golosi – come sappiamo essere i nostri lettori – potrebbero rischiare di rimanere un poco smarriti. In casi come questo, tuttavia, non c’è da farsi prendere dal panico: meglio seguire il saggio consiglio dello stesso Massimo Bottura, che agli ospiti di Casa Maria Luigia suggerisce semplicemente di assaggiare “un po’ di tutto”.

Acquistata nel 2017 da Massimo Bottura e Lara Gilmore, Casa Maria Luigia è rapidamente diventata un punto di riferimento e una brillante eccellenza dell’ospitalità italiana. Le sue sale hanno ospitato ospiti illustri, e di tanto in tanto qualcuno di questi ha finito per avventurarsi anche nelle cucine: è il caso di David Beckham e Valentino Rossi.