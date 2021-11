Buitoni lancia i ravioli con la carne non carne di “Impossible Foods”

di Valentina Dirindin 12 Novembre 2021

Buitoni lancia i nuovi ravioli ripieni di “carne-non-carne”, come viene spesso chiamata la carne vegetale di Impossible Foods. Se da un lato Giovanni Rana sperimenta ripieni creativi e insoliti, evidentemente anche Buitoni non vuole essere da meno. O, più probabilmente, nonostante un calo di vendite in questo periodo, le alternative vegetali alla carne continuano a essere un mercato interessante per i big player.

Così, dopo aver assaggiato i ravioli al Tiramisù di Giovanni Rana, ora ci lanceremo sui ravioli di carne vegetale di Buitoni, realizzati in due gusti diversi: ai formaggio (ricotta, Grana Padano e Parmigiano) e Impossible Beef; oppure al basilico e spezie e Impossible Italian Salsiccia aromatizzata con finocchio e aglio. Quest’ultimo in particolare ci sembra un gusto così raffinato e delicato che non vediamo l’ora di provarlo. Dovremo aspettare un po’ comunque, perché al momento quello di Buitoni e Impossible Foods è solo un test che non ci risulta coinvolga l’Italia.

Per ora i ravioli ripieni di finta carne si troveranno in alcuni negozi selezionati degli Stati Uniti, ma la previsione è quella di un’ulteriore espansione della vendita al dettaglio il prossimo anno. Una confezione ha il prezzo al dettaglio suggerito di 6,99 dollari, e un tempo di preparazione di sei minuti. “Come leader nella categoria della pasta refrigerata, vogliamo continuare a soddisfare ogni giorno le esigenze dei nostri consumatori”, ha affermato Peter. B. Wilson, Jr., presidente e amministratore delegato di Buitoni Food Co. “Nel cercare di creare un ravioli con carne a base vegetale, Impossible Foods è stata la scelta naturale per la loro continua innovazione di qualità”.