Buoni spesa: 10% di sconto per i supermercati del Gruppo Vegè con i voucher del Governo

A proposito di buoni spesa: anche i supermercati del Gruppo Vegè hanno deciso di applicare uno sconto extra del 10% sui voucher del Governo. A fare da apripista ci ha pensato Conad (sempre con il 10% di sconto aggiuntivo), ma adesso all’iniziativa si uniscono anche tutti i supermercati e ipermercati facenti parte del Gruppo Vegè.

Se ricordate, nella conferenza stampa del Governo di sabato sera, quando il premier Giuseppe Conte aveva dato l’annuncio dei buoni spesa aveva anche invitato le aziende della GDO a operare in tal senso. E i grandi gruppi hanno cominciato ad adoperarsi in tal senso.

Il Gruppo Vegè, oltre a dare questa news, ha voluto rassicurare i clienti: i prezzi dei prodotti di prima necessità non sono cambiati rispetto a prima dell’emergenza Coronavirus, sono rimasti tali e quali (che sia un velato riferimento a quel Conad che aveva gonfiato i prezzi? Quello a cui, una volta denunciato, l’azienda ha tolto la licenza?).

Il Gruppo Vegè ha poi ribadito che in questo momento di estrema difficoltà non solo i cittadini, ma anche tutte le realtà economiche della distribuzione devono fare la loro parte. Per questo motivo i supermercati del Gruppo Vegè hanno deciso di contribuire con questo supporto concreto e immediato, in modo che anche le famiglie bisognose possano accedere all’acquisto dei beni di prima necessità.